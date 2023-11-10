СМИ: американский кредитор оказывает давление на суд для получения контроля над украинской компанией

Американские кредиторы Argentem Creek Partners и Innovatus развернули масштабную пиар-кампанию для давления на суд и прокуратуру в преддверии очередного судебного заседания по спору с украинской GNT Group. Об этом пишет УНИАН.

Американские кредиторы развернули масштабную пиар-кампанию для давления на суд

Кредиторы обвинили украинский холдинг в неправомерных незаконных действиях в преддверии старта слушаний в Верховном Суде кассационной жалобы на банкротство компаний GNT Group: "Олимпекс Купе Интернейшнл" и "Металзюкрайн корп лтд".

Однако, как указывает издание, заявления Argentem Creek Partners и Innovatus не что иное, как черная пиар-кампания и давление на суд и прокуратуру.

Американские кредиторы используют подобные инструменты, потому что осознают отсутствие правовых оснований для дальнейшего банкротства "Олимпекс Купе Интернейшнл" и "Металзюкрайн корп лтд", отмечено в статье.

Как отмечается, существует ряд юридических аспектов незаконности банкротств украинских компаний GNT Group:

● Агент Argentem Creek Partners – компания Madison не имела права инициировать банкротства в судах, так как не является кредитором компаний.

● Согласно кредитному договору спор между сторонами должен разрешаться в арбитражном порядке в соответствии с Регламентом Лондонского международного коммерческого арбитражного суда (LCIA).

● 7 февраля 2023 года Окружной суд города Никосия (Кипр) принял приказ, запрещающий кредитору Argentem Creek Partners и его агенту Madison совершать действия, направленные на завладение терминалами GNT.

● Инициировать дело о банкротстве возможно, если компания, не погашающая заявленные требования, а в случае с "Олимпекс Купе Интернейшнл" и "Металзюкрайн корп лтд", непогашение требований произошло за счет того, что такие требования не оплатили директора, назначенные инициирующим кредитором, несмотря на наличие средств у компаний.

● Задолженность GNT Group перед Argentem Creek Partners и Innovatus не является бесспорной, то есть подтверждающей судебными решениями, и в отношении которой существует судебный спор, то есть имеющийся спор о праве.

Можно заключить, что Argentem Creek Partners пользуется военным положением, чтобы получить в собственность обесцененный бизнес, реальная стоимость которого в четыре раза больше долга в 100 млн. дол. США, который мог быть погашен GNT Group. Тем более, последние полтора года общепринята тенденция инвесторов по реструктуризации займов украинских компаний, но американскими кредиторами она полностью проигнорирована.

























