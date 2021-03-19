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СНБО вводит санкции против 19 компаний, связанных с недропользованием

Владельцам компаний грозит «максимальный комплект» экономических санкций

сегодня, 20:54
Автор:

Вечканова Елена

19 марта стало не лучшим днем для владельцев 19 недропользовательных компаний в Украине. На очередном заседании Совета нацбезопасности и обороны было принято решение ввести санкции против этих организаций, сообщает "Радио Свобода".

СНБО вводит санкции против 19 компаний, связанных с недропользованием

19 компаний, работающих с недрами Украины, попали под санкции СНБО. Фото из открытых источников

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в этих компаниях проводился начальный аудит, который выявил ряд нарушений. Так, в частности, значительная часть прибыли от добычи полезных ископаемых на украинской земле поступает к гражданам других стран.

Как пояснил Данилов, это в первую очередь противоречит Конституции Украины, которая предусматривает принадлежность недр украинскому народу.

Таким образом под объемный пакет санкционных запретов, в том числе экономических, попали компании "Надра Вест Групп", "Надра прайд", "Надра простир", "Гео коннект", "Гео пост", "Гео форс", "Гео вертикаль", "Гео Стенс", "Гео таргет", "Глобал гео инвест", "Инфо гео тренд", "Транс сет гео", "Бест гео тек". Также ограничения распространяются на организации "Бест вил компани", "Ейджин марка", "Юнолит оил", "Епивал энерджи", "Бест гео тек" и "Профи нафт".

Кроме этого Алексей Данилов заверил, что решение СНБО позволит провести аудит и в других компаниях, разрешения на функционирование которых выдавались еще с 1994 года. В случае выявления соответствующих нарушений, будут приниматься соответствующие действия для возвращения разрешений в пользование народа украинского государства.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что по рекомендации СБУ, члены СНБО объявили о введении санкций против множества должностных лиц времен президентства Януковича и самого президента-беглеца. В списке — около 30 человек, среди которых экс-премьер Николай Азаров, бывший министр образования Дмитрий Табачник и тому подобное.

Также на портале удастся узнать, кто вошел в состав СНБО накануне заседания 19 марта при рекомендации президента Владимира Зеленского.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-rnbo-sankciji-nadry/31160073.html
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