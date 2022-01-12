Социальные талоны на продукты питания: что об инициативе украинской власти думают эксперты

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире "Украинского радио" высказался об инициативе ввода специальных талонов на социальные продукты. Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в Закон Украины "О ценах и ценообразовании" о восстановлении государственного регулирования цен на продукты питания, имеющие существенную социальную значимость", который зарегистрировали в Раде в конце ноябре 2021-го.

Талоны на продукты питания: как инициативу украинской власти оценивают эксперты - фото из открытых источников

Также Устенко считает, что в Украине ожидается инфляция, которая может превысить прогнозируемый в 2022 году уровень и негативно сказаться на общей экономической картине в стране и конкретно на покупательской способности граждан.



О чем говорят эти заявления? Достаточно ли делает Украина для минимизации социально-экономических рисков? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Идея, предложенная украинским правительством о необходимости введения в Украине прямой продуктовой дотации для малообеспеченных, правильная

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин акцентирует, что речь идет не о талонах, к которым привыкли украинцы по опыту прошлого века.

"В 90-х годах талоны означали право доступа к дефициту в условиях, когда в магазинах были пустые полки. Параллельно с талонами нужны были деньги. То есть, вы приходили в магазин, талон давал право на получение товара, а расплачиваться надо было деньгами, – поясняет эксперт. – Сейчас предлагается принципиально другой подход. Подобный есть у американцев. У Министерства сельского хозяйства США есть бюджетная программа на 80 млрд долларов каждый год. Для сравнения – это чуть меньше украинского годового ВВП. Под эту программу бесплатной раздачи продуктов питания ежегодно попадает 40 млн американцев. За эти деньги выкупается у местных предприятий аграрного сектора продукция, которая поступает в обыкновенные супермаркеты. И люди, приходя туда, могут отовариваться. Придя на кассу, они рассчитываются как долларами, так и этими чеками. По сути, речь идет об эквиваленте денег, который можно потратить лишь на продукты питания".

По словам Олега Пендзина, так решается вопрос монетизации и обеспечения продуктами питания малообеспеченных слоев населения. В месяц на человека приходится продуктов примерно на 250 долларов. Сумма, которая перекрывает две трети месячного потребления.

"Идея, предложенная украинским правительством, правильная. Я поддерживаю предложения о необходимости введения в Украине прямой продуктовой дотации для малообеспеченных. Но я бы предложил сделать это в виде продуктовой субсидии. У нас есть опыт неплохо работающей субсидии на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). На этот же инстурментарий можно положить и механизм удешевления продуктов питания для населения. При этом не трогая общие среднерыночные цены. Просто помогая малообеспеченным", – отмечает эксперт.

Проблема единственная, но огромная – деньги.

"У нас, в отличие от США, совсем иные возможности. Мы не можем выделять на такие потребности эквивалент 80 млрд долларов. На сегодняшний момент субсидии на ЖКУ составляет около 50 млрд грн. Скорее всего, продуктовая субвенция потребует 50-60 млрд. Где найти такие средства в бюджете? Я не вижу источника", – признался Олег Пендзин.

Что касается пути, по которому пошла Европа, чтобы удешевить продукты питания, он невозможен в нынешних украинских реалиях, уверен экономист.

"Европа пошла по пути налоговых преференций для населения. На сегодняшний момент у них ставка на добавленную стоимость на продукты питания составляет от 5 до 7%. Уже есть решение ЕС, что с весны этого года будет нулевая ставка НДС на продукты питания. То есть, они станут еще дешевле. При том, что в Украине на продукты питания НДС составляет 20% – как и на промышленную группу. Так что цены на продукты питания в Европе точно будут дешевле, чем в Украине. Шансов снизить НДС у нас нет. Потому единственный способ, с моей точки зрения, введение продуктовых субсидий", – говорит Олег Пендзин.

Комментируя ситуацию с инфляцией, он отмечает, что Украина не оторвана от мира, где инфляция сейчас составляет 6,5% в долларовой зоне.

"Федеральная резервная система США начала повышать учетные ставки, чтобы прижать инфляцию. Учитывая мировые тенденции, в Украине инфляция точно будет не 6%, как рисовал Набцанк, а 10-12% — как и в прошлом году. И ничего поделать с этим нельзя", – констатирует эксперт.

Ввод "специальных талонов на специальные продукты" — признание нынешней властью своей полной несостоятельности, некомпетентности и неспособности принять и решить вызовы, которые Украина получила в своей новейшей истории

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат уверен, что украинскому правительству необходимо начать делать то, что не делала ни одна власть в этой стране – начать создавать условия для того, чтобы было выгодно открывать рабочие места.

"А для того, чтобы успешно противостоять инфляции, следует провести комплексную экономическую реформу с кардинальным изменением вектора фискальной и монетарной политики, – отмечает он. – Целью должен стать рост производства в нашей стране технологичных товаров и услуг, развитие экономки инновационного а не сырьевого типа. Следствием станет естественное повышение покупательной способности граждан страны, рост капитализации экономики – при одновременном укрепление национальной валюты".

И с этой как никогда актуальной повесткой не имеют ничего общего "инспекции по труду", директивное поднятие минимальной заработанной платы и штрафы за некорректный текст в размещённой вакансии, акцентирует Андрей Гарнат.

А ввод экономическим блоком команды президента "специальных талонов на специальные продукты" он считает признанием нынешней власти своей полной несостоятельности, некомпетентности и неспособности принять и решить вызовы, которые Украина получила в своей новейшей истории.

"Часть украинцев ещё помнит "купоны", которые были введены в конце 80-х годов… И чем это закончилось для экономики, для правительства и для граждан", – резюмирует Андрей Гарнат.

Ранее "Комментарии" писали, что мировые цены на продукты питания достигли пика за последние 10 лет.

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