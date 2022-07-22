Соглашение по "зерновому вопросу": каковы шансы на то, что соглашение будет достигнуто и заработает

Соглашение по "зерновому вопросу" (разблокирование украинских портов с целью вывоза зерна, которое намерены подписать Украина, Россия, Турция и представители ООН), может быть оформлено уже сегодня, 22 июля. При этом украинская делегация на переговорах по "зерновому коридору" намерена поддержать только те решения, которые будут гарантировать безопасность южных регионов Украины. Каковы шансы на то, что соглашение будет достигнуто и заработает?

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Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что заключение зернового соглашения, несмотря на многочисленные анонсы, пока под вопросом.





"На данный момент мы не знаем никаких условий. Турки многое говорят, есть определенные информационные "утечки". Но я предпочел бы подождать. Пока еще ведутся переговоры. И я не уверен, что то, что в Стамбул едет Гуттереш (генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерреш), другие седовласые парни, которые пытаются оказать давление на Украину, уже дает стопроцентную гарантию подписанного какого-то документа", – поясняет Игорь Семиволос.





Но если его подпишут – это должно быть четкое условие с гарантиями безопасности для Украины, уверен он.





"Если остается хоть один процент угрозы со стороны кацапов для украинских портов, никакого соглашения не будет, – считает Игорь Семиволос.

– Тем более, что оно нужно в значительной степени тем же арабам и другим народам, которые сейчас заиграют с Московией".

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассуждает так:





"Соглашение будет достигнуто – стопроцентно. А вот заработает ли – не факт. Есть технические проблемы". По словам эксперта, Россия испокон веков страдала тем, что, несмотря на бесчинства внутри страны (да и то, что творила за ее пределами тоже), хотела выглядеть в глазах мировой общественности цивилизованной державой.





"Зерно нужно вывозить, в том числе, чтобы в странах той же Африки, не было голода. И под это дело россияне попытаются хоть как-то уменьшить санкционное давление. Хотя никто снимать его с РФ не собирается", – поясняет Виктор Савинов.





Он подчеркивает – для того, чтобы вывезти зерно, нужно провести минно-тральную операцию. Убрать мины, которые щедро разбросаны россиянам в акватории Черного моря.





"И тут есть другая российская традиция. Выполнение минно-тральных операций российским флотом традиционно связано с огромным количеством жертв. Так, во время Второй мировой войны, большинство кораблей Черноморского флота подорвались на своих минах, – отмечает эксперт.

– С учетом того, как российский флот воюет сейчас (умудрились в войне против Украины, фактически не имеющей флота, "просрать" флагман ЧФ РФ, крейсер "Москва"), мало надежды на то, что россияне, которые хаотично разбрасывали мины в Черном море, смогут произвести качественное разминирование. Не исключаю, что это приведет к большому количеству подрывов".

По мнению эксперта Национального института стратегических исследований Николая Замикулы, предметно говорить по этому вопросу можно будет говорить, когда появиться документ с четкими условиями и с подписями сторон. Тогда, поясняет он, можно будет оценивать плюсы и минусы документа, является ли он победой для Украины или нет.





"Однозначно наша страна заинтересована в разблокировании портов, никогда не отказывалась выполнять роль экспортера сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Всё тут зависит от РФ, которая не демонстрировала конструктивную позицию. И если сейчас россияне отказались от невыполнимых претензий, которые ставили под угрозу обороноспособность южных рубежей нашей страны, то соглашение может быть подписано", – считает Николай Замикула.





Ключевой момент, по его мнению, в том, что Украина не против определения какого-то четкого маршрута (коридора) для грузовых судов. Не против внешнего досмотра этих судов. Мы не собираемся использовать данный маршрут для завоза вооружений от наших западных партнеров. И теоретически возможно согласовать некие режимы прекращения огня на ограниченной территории для обеспечения движения торговых судов к украинским портам и из них. Типа мы не будем стрелять, но и русские не будут запускать ракеты в этом районе. Но Украина, акцентирует Николай Замикула, не может пойти:

– на тотальное разминирование всех подходов к Одессе (это угрожает нашей безопасности, открывает дорогу для российских враждебных действий);

– на то, чтобы РФ принимала участие в досмотре либо конвоировании судов (эту задачу могут выполнять нейтральные государства, та же Турция);

– на широкомасштабное прекращение огня (нельзя дават русским передышку под тем же Херсоном, где ВСУ ведут контрнаступательные действия).





"Ну и, понятное дело, русские корабли не должны под прикрытием "зернового перемирия" приближаться к Одессе, – подчеркивает эксперт. – Надеюсь, все эти моменты будут учтены в соглашении".