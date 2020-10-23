Сотрудничество с МВФ: получит ли Украина транш до конца этого года и почему это важно

Отсутствие траншей МВФ может замедлить восстановление экономики и существенно ухудшить инфляционные и девальвационные ожидания в Украине. Об этом заявил глава Национального банка (НБУ) Кирилл Шевченко. При этом он выразил надежду, что транш мы можем получить до конца года. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какие шансы на получения транша МВФ и так ли он важен, как говорят в НБУ.



Транш МВФ: на что повлияли высказывания Сологуба и Рожковой

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что шансы на получение транша МВФ до конца года не очень велики.

"Причиной этого является нарушение коммуникаций между НБУ и МВФ, – поясняет он. – Летняя внезапная отставка руководства регулятора заставила международные финансовые организации усомниться в независимости НБУ. На это же указывали "накаты" на Нацбанк со стороны правительства и Совета НБУ с претензиями, что гривна слишком укрепилась, и это мешает исполнению бюджета".

Вадим Иосуб отмечает, что новое руководство НБУ во главе с Кириллом Шевченко пытается всех убедить в приверженности независимости своей денежно-кредитной политики, в частности, политике плавающего курса и таргетирования инфляции. Но недавние выговоры, которые получили единственные оставшиеся из старой команды заместители главы НБУ, – Дмитрий Сологуб и Екатерина Рожкова, – лишь подлили масла в огонь.

"Забавно, что формально им вынесли взыскание за то, что они неправильно публично высказывались о перспективах взаимодействия с МВФ. Но сам факт этих взысканий обратил на себя внимание со стороны международных финансовых организаций и создал дополнительную напряженность в отношениях с ним", – подчеркивает старший аналитик "Альпари".

Он уверен, что продолжение сотрудничества с МВФ критически важно для Украины. И дело даже не в деньгах, которые можно от них получить.

"Во-первых, эти деньги откроют дорогу для других кредитов со стороны ВБ и макроэкономической помощи от ЕС. Во-вторых, сотрудничество с МВФ будет означать, что Украина действительно привержена реформам, в том числе, антикоррупционным. Это дополнительно сможет привлечь частные инвестиции, удешевит рыночные заимствования, будет способствовать улучшению страновых рейтингов", – аргументирует Вадим Иосуб.

Транш МВФ важнее, чем может показаться

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса уверен: транш даже более важен, чем об этом говорят.

"Вся наша макрофинансовая стабильность базируется на сотрудничестве с МВФ. Это фундамент. Выбьете фундамент – не важно, какие в доме занавески, – поясняет Сергей Фурса. – Мы же не просто не выполняем новые соглашения, мы разрушаем те, что были достигнуты ранее".

Эксперт поясняет: у нас так и не проведена реальная судебная реформа. У нас руками депутатов и Конституционного суда наносятся удары по независимости антикоррупционной структуры. Идет атака на наблюдательные советы, тем самым ломая реформу корпоративного управления.

"Плюс – удары по независимости Центробанка. Это и отставку с поста главы НБУ Якова Смолия, и те процессы, которые сейчас происходят вокруг менеджмента Нацбанка. Всё это вызывает обоснованную тревогу у наших западных партнеров, – подчеркивает Сергей Фурса. – Сложно сказать, как власть будет решать эти проблемы, которые сама же породила. При текущих условиях транш мы в этом году вряд ли получим. Более того, получение его даже в начале следующего года выглядит сейчас фантастическим".

Транш МВФ и путь Украины к дефолту

Глава общественной организации "Re:Старт", акционер "Банка Юнисон", финансовый эксперт Оксана Чепижко напоминает, что с конца 2019 года Украина постоянно балансирует между техническим и суверенным дефолтом. По ее мнению, одной из составляющих этой проблемы является история взаимоотношений Украины и МВФ за последние почти шесть лет.

Эксперт подчеркивает, что предыдущие власти доработались до того, что, по данным западных аналитиков, структура золотовалютных запасов нашей страны выглядит следующим образом:

- 23 млрд. долл. – акции и облигации;

- 1,6 млрд. долл. – монетарное золото;

- 1,9 млрд. долл. – остаток наличности и депозитов.

"Стоит отметить, что 15,6 миллиарда долларов из 23 в акциях и облигациях – Украине не принадлежат. Они находятся в залоге до полной выплаты долгов по "договору реструктуризации" экс-главы Минфина Натальи Яресько. А из оставшихся 7,4 млрд Кабмин и Нацбанк могут рассчитывать лишь на 1,2 млрд. Ведь остальная сумма находится в распоряжении инвестфондов, контролируемых МВФ, ЕБРР и ВБ, – поясняет Оксана Чепижко. – Эти деньги являются своего рода залогом, что Украина, как уже не раз бывало, не "кинет" МВФ".

Учитывая вышеизложенное, понятна и приверженность в сотрудничестве между Украиной и МВФ, которая перешла от Порошенко к Зеленскому. Альтернатива, по словам эксперта, – дефолт. Со всеми вытекающими последствиями.

"Как заявил недавно президент, Украина фактически выполнила структурные маяки МВФ для получения следующего транша. И всё же в этом году деньги Фонда к нам могут не поступить, – говорит Оксана Чепижко. – Дело в том, что у МВФ сейчас и других проблем хватает. К тому же, обещанную помощь для борьбы с короновирусом Фонд даже "перевыполнил". Нам дали на 400 миллионов долларов больше – 2,1 млрд долл., а не 1,7 млрд долл., как изначально планировалось".

По мнению эксперта, следует вести разговор о возможности реструктуризации долгов. Тем более, в своем последнем выступлении директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева дала понять, что для бедных стран это вполне возможно. А Украина, к сожалению, самая бедная страна Европы. Правда, не факт, что более благополучные страны захотят в очередной раз решать наши проблемы за свой счет.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна получит второй транш по программе stand by, а задержки с его получением спровоцированы противодействием отдельных людей, ранее укравших деньги у государства.

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