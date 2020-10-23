Зеленский заявил, что Украина выполнила все требования МВФ

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Татьяна Веремеева
Украина выполнила все требования Международного валютного фонда, чтобы
получить второй транш по программе stand by, а задержки с его получением
спровоцированы противодействием отдельных людей, ранее укравших деньги у государства.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, во время интервью четырем
телеканалам в четверг.
"Я считаю, что мы все выполнили. Это мое личное мнение. Но я считаю, и это
правда, что как внутри страны, так и вне есть люди, которые работают против
государства. И они, поверьте мне, лоббируют свои интересы, свою
заинтересованность, чтобы стабильности в Украине не было", – заявил Зеленский.
По словам президента, люди, которые мешают получению очередного транша и
сейчас есть в украинском политикуме.
Напомним, все более явным становится тот факт, что Украина до конца года не
сможет получить очередной транш МВФ. При этом, ситуация в Национальном банке
Украины (НБУ) и вокруг антикоррупционных органов, еще больше накаляет
обстановку. "Комментарии"
вместе с экспертами разбирались в
происходящем в нашей стране, а также в том, какие шаги должна предпринять
власть, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону.
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