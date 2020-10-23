kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.10.2020

BTC/USD

12890.16

ETH/USD

412.54

LTC/USD

54.10

НБУ 23.10.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Зеленский заявил, что Украина выполнила все требования МВФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский заявил, что Украина выполнила все требования МВФ

Задержи с траншем президент связывает с действиями некоторых политиков

сегодня, 04:00
Автор:

Татьяна Веремеева

Украина выполнила все требования Международного валютного фонда, чтобы получить второй транш по программе stand by, а задержки с его получением спровоцированы противодействием отдельных людей, ранее укравших деньги у государства. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, во время интервью четырем телеканалам в четверг.

Зеленский заявил, что Украина выполнила все требования МВФ

"Я считаю, что мы все выполнили. Это мое личное мнение. Но я считаю, и это правда, что как внутри страны, так и вне есть люди, которые работают против государства. И они, поверьте мне, лоббируют свои интересы, свою заинтересованность, чтобы стабильности в Украине не было", – заявил Зеленский.

По словам президента, люди, которые мешают получению очередного транша и сейчас есть в украинском политикуме.

Напомним, все более явным становится тот факт, что Украина до конца года не сможет получить очередной транш МВФ. При этом, ситуация в Национальном банке Украины (НБУ) и вокруг антикоррупционных органов, еще больше накаляет обстановку. "Комментарии"  вместе с экспертами разбирались в происходящем в нашей стране, а также в том, какие шаги должна предпринять власть, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ