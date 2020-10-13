Транш МВФ для Украины: денег нам никто не даст

Все более явным становится тот факт, что Украина до конца года не сможет получить очередной транш Международного валютного фонда (МВФ). При этом, ситуация в Национальном банке Украины (НБУ) и вокруг антикоррупционных органов, еще больше накаляет обстановку. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались в происходящем в нашей стране, а также в том, какие шаги должна предпринять власть, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону.



Транш МВФ для Украины: напряженные отношения

Политический и бизнес консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко согласен с тем, что сейчас прослеживается напряженность в отношениях с нашими западными партнерами.

"И это не может не настораживать, поскольку как бы то ни было, они помогают в продвижении реформ, оказывают политическую и экономическую поддержку Украине. Что для нас очень важно", – отмечает эксперт.

По словам Александра Мусиенко, позиции центральной власти по НБУ, по антикоррупционным органам не могут не тревожить. Тем более, в контексте того, что все чаще от некоторых евродепутатов стали появляться заявления, что украинцы могут потерять безвиз из-за отката реформ.

Помимо этого, подчеркивает эксперт, если посмотреть на определенные назначения, видно, что бывшие члены команды Виктора Януковича или нынешние – Медвечука – оказываются все ближе к принятию решений (по разным позициям). Что также говорит об определенной смене вектора развития страны.

Александр Мусиенко уверен: "В интересах Украины развивать сотрудничество именно с нашими западными партнерами. Потому что это касается не просто президента или правительства, а всех украинце. Потери от поддержки могут быть серьезными. Власти стоит об этом задуматься".

Транш МВФ для Украины: толчок к действию

Павел Себастьянович, координатор проекта ГУрУ (Громадський Уряд України) считает хорошим стимулом для власти, то, что Украина не получит очередной транш от МВФ.

"Правительство и президент никак не реагируют на обратную связь от экспертов, экономистов и предпринимателей. Может, фидбэк Валютного Фонда встряхнет это болото", – поясняет эксперт свою позицию.

Он напоминает, что президент и парламент не выполнили фактически ни одного ключевого обещания, первым из которых в сегодняшней ситуации должна быть налоговая реформа, к которой так и не приступали.

"А без конкурентной налоговой системы не будет ни притока инвестиций, ни экономического роста. А значит, не будет и роста благосостояния людей", – подчеркивает Павел Себастьянович.

Транш МВФ для Украины: все не так уж плохо

По мнению политолога Максима Джигуна, в отношениях между Украиной с МВФ и западными партнерами все не так уж плохо. Но неприятные тенденции на внутренней арене прослеживаются.

"Недавний саммит Украина-ЕС прошел в довольно хорошей обстановке, с позитивными меседжами, которыми обменялись стороны. И говорить о том, что мы останемся без поддержки коллективного Запада, было бы преувеличением, – считает политолог. – Но следует признать, что украинская власть делает неутешительные шаги на внутренней арене. В том числе касательно попыток взять под контроль антикоррупционные органы. На это не раз обращали внимание наши западные партнеры, предупреждая, что продолжение такой политики может лишить нас поддержки".

Тревожит Максима Джигуна и то, что президент Владимир Зеленский пока так и не определился с вектором развития, по которому будет вести Украину.

"Это неопределенность хорошо видна по его последнему интервью ВВС, – подчеркивает эксперт. – Владимир Александрович, с одной стороны, заявил, что мы готовы к подписанию мирного договора с РФ и возврату наших территорий мирным путем (на что в РФ уже ответили, что о Крыме не может быть и речи). С другой стороны, это свидетельствует о нашем желании вступить в НАТО. Нет четкой парадигмы, чтобы украинское общество поняло, чего хотят президент и его окружение, чего нам ждать в будущем. Такую многовекторность не любят ни на Западе, ни на Востоке. И рано или поздно Зеленскому придется делать однозначный выбор – с кем мы. Какой вектор отстаиваем. К какому берегу хотим пристать. Надеюсь, это будет берег евроинтеграции и евроатлантической интеграции".

Напомним, в НБУ назвали главные проблемы в переговорах с МВФ.

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