Транш МВФ для Украины: денег нам никто не даст

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Татьяна Веремеева
Все более явным становится тот факт, что Украина до конца года не сможет получить очередной транш Международного валютного фонда (МВФ). При этом, ситуация в Национальном банке Украины (НБУ) и вокруг антикоррупционных органов, еще больше накаляет обстановку. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались в происходящем в нашей стране, а также в том, какие шаги должна предпринять власть, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону.
Политический и бизнес консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко согласен с тем, что сейчас прослеживается напряженность в отношениях с нашими западными партнерами.
"И это не может не настораживать, поскольку как бы то ни было, они помогают в продвижении реформ, оказывают политическую и экономическую поддержку Украине. Что для нас очень важно", – отмечает эксперт.
По словам Александра Мусиенко, позиции центральной власти по НБУ, по антикоррупционным органам не могут не тревожить. Тем более, в контексте того, что все чаще от некоторых евродепутатов стали появляться заявления, что украинцы могут потерять безвиз из-за отката реформ.
Помимо этого, подчеркивает эксперт, если посмотреть на определенные назначения, видно, что бывшие члены команды Виктора Януковича или нынешние – Медвечука – оказываются все ближе к принятию решений (по разным позициям). Что также говорит об определенной смене вектора развития страны.
Александр Мусиенко уверен: "В интересах Украины развивать сотрудничество именно с нашими западными партнерами. Потому что это касается не просто президента или правительства, а всех украинце. Потери от поддержки могут быть серьезными. Власти стоит об этом задуматься".
Павел Себастьянович, координатор проекта ГУрУ (Громадський Уряд України) считает хорошим стимулом для власти, то, что Украина не получит очередной транш от МВФ.
"Правительство и президент никак не реагируют на обратную связь от экспертов, экономистов и предпринимателей. Может, фидбэк Валютного Фонда встряхнет это болото", – поясняет эксперт свою позицию.
Он напоминает, что президент и парламент не выполнили фактически ни одного ключевого обещания, первым из которых в сегодняшней ситуации должна быть налоговая реформа, к которой так и не приступали.
"А без конкурентной налоговой системы не будет ни притока инвестиций, ни экономического роста. А значит, не будет и роста благосостояния людей", – подчеркивает Павел Себастьянович.
По мнению политолога Максима Джигуна, в отношениях между Украиной с МВФ и западными партнерами все не так уж плохо. Но неприятные тенденции на внутренней арене прослеживаются.
"Недавний саммит Украина-ЕС прошел в довольно хорошей обстановке, с позитивными меседжами, которыми обменялись стороны. И говорить о том, что мы останемся без поддержки коллективного Запада, было бы преувеличением, – считает политолог. – Но следует признать, что украинская власть делает неутешительные шаги на внутренней арене. В том числе касательно попыток взять под контроль антикоррупционные органы. На это не раз обращали внимание наши западные партнеры, предупреждая, что продолжение такой политики может лишить нас поддержки".
Тревожит Максима Джигуна и то, что президент Владимир Зеленский пока так и не определился с вектором развития, по которому будет вести Украину.
"Это неопределенность хорошо видна по его последнему интервью ВВС, – подчеркивает эксперт. – Владимир Александрович, с одной стороны, заявил, что мы готовы к подписанию мирного договора с РФ и возврату наших территорий мирным путем (на что в РФ уже ответили, что о Крыме не может быть и речи). С другой стороны, это свидетельствует о нашем желании вступить в НАТО. Нет четкой парадигмы, чтобы украинское общество поняло, чего хотят президент и его окружение, чего нам ждать в будущем. Такую многовекторность не любят ни на Западе, ни на Востоке. И рано или поздно Зеленскому придется делать однозначный выбор – с кем мы. Какой вектор отстаиваем. К какому берегу хотим пристать. Надеюсь, это будет берег евроинтеграции и евроатлантической интеграции".
Напомним, в НБУ назвали главные проблемы в переговорах с МВФ.
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