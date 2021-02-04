Создание специального финансового суда в Украине: целесообразность идеи

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) ведут переговоры о создании специального финансового суда для урегулирования споров между кредиторами и заемщиками для сдерживания роста проблемных неработающих кредитов (NPL). Насколько это хорошая идея, какие риски могут за ней скрываться, и как подобный суд показал себя в других странах – "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.



Финансовый суд. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Контрпродуктивная идея

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ уверен, что отдельная судебная палата для урегулирования споров между кредиторами и заемщиками – контрпродуктивная идея.

"Это поиск эффективности от противного. Неправильно мыслить так: если у нас неэффективная судебная система, давайте не будем решать эту проблему, а создадим параллельную структуру. Антикоррупционный суд, суд по решению проблем кредитов и так далее", – поясняет эксперт.

Он подчеркивает, что система защиты кредиторов опирается, прежде всего, на общую институциональную зрелость страны. Где суды, исполнительные службы, правоохранительные структуры работают четко по законам. А не как у нас…

Алексей Кущ отмечает: "Нельзя создать островок счастья в море несчастья. Отвлекаются силы и ресурсы государства. Вместо реформирования – создаем параллельные реальности. А потом общая судебная неэффективность поглощает и их… Тот же Антикоррупционный суд – белый и пушистый – ни одного дела толком так и не рассмотрел".

По мнению эксперта, куда эффективнее было бы запустить программу медиаторов – посредников, которые процентов 70% небольших кредитных споров (потребительских, на покупку авто) решали бы без судов. Просто занялись бы урегулированием проблемы между сторонами.

Обмен мнениями

Аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль отмечает, что создание отдельного судебного органа не в компетенции НБУ и, тем более, МВФ.

"Речь идет скорее не о переговорах, а об обмене мнениями, – считает он. – Сам посыл о необходимости создания отдельного судебного органа для решения экономических споров из-за того, что в Украине высокий уровень коррупции – утопия. Выходит, что из-за "нечестной" судебной системы надо создать новый орган?"

По словам Владимира Коваля, вопрос коррупции в судебной системе страны, действительно, не раз обсуждался на переговорах с МВФ. Но речь шла о создании Антикоррупционного суда, который в Украине уже работает.

При этом аналитик согласен с тем, что проблема существует, ведь часть проблемных займов составляет около 50% кредитного портфеля банков.

"Это результат кредитной экспансии, когда имея свободные ресурсы, финучреждения не заботились (или заботились формально) об оценке рисков. И, что прискорбно, главные виновники в такой ситуации – крупные банки, где сконцентрировано около 70% всех токсичных кредитов", – подчеркивает Владимир Коваль.

Он считает, что проблему решать надо, но нужно это делать комплексно.

"Регулятору необходимо сконцентрироваться на работе с конкретными банками, а не думать о создании очередного судебного органа. Тут, кстати, без некоторых кадровых решений в госбанках не обойтись, – отмечает аналитик. – Напомню, что одна из функций НБУ – обеспечение стабильности банковской системы страны. Опасность в том, что "проблемные кредиты" конкретного банка могут вызвать эффект домино, когда вслед за одним банком повалятся другие".

Ранее "Комментарии" писали, когда Украина сможет отдать долги МВФ.

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