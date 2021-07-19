Создатель Ethereum уходит из криптобизнеса: что произошло

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Татьяна Веремеева
Энтони Ди Иорио работает в службе безопасности с 2017 года и говорит, что
кто-то постоянно его преследует, куда бы он ни пошел. В ближайшие недели он
планирует продать Decentral Inc. и переориентироваться на филантропию и другие
предприятия, не связанные с криптографией. Канадец рассчитывает со временем
разорвать связи с другими стартапами, с которыми он связан, и больше не
планирует финансировать блокчейн-проекты.
Безопасность одного из создателей Ethereum под угрозой
Еще в 2013 году Ди Иорио стал соучредителем Ethereum, который стал домом
для многих самых горячих криптопроектов, особенно в области децентрализованных
финансов, которые позволяют людям брать взаймы, давать взаймы и торговать друг
с другом без посредников, таких как банки. Эфириум, родной токен сети, имеет
рыночную стоимость около 225 миллиардов долларов.
Он произвел фурор в 2018 году, купив самую большой и один из самых дорогих
кондоминиумов в Канаде, заплатив за нее частично электронными деньгами. Ди
Иорио приобрел трехэтажный пентхаус за 22 млн долл. в отеле St. Regis
Residences Toronto, бывшем Trump International Hotel & Tower в деловом
центре города.
В последние годы Ди Иорио занялся венчурным инвестированием и
консультированием стартапов. Некоторое время он также был главным цифровым
директором Торонтской фондовой биржи. В феврале 2018 года Forbes его состояние
оценивалось в 1 млрд долл. С тех пор цена эфира выросла более чем вдвое.
Decentral – это базирующийся в Торонто инновационный центр и компания по
разработке программного обеспечения, ориентированная на децентрализованные
технологии, а также производитель Jaxx, кошелька цифровых активов, который в
этом году собрал около 1 млн клиентов.
Ди Иорио сказал, что поговорил с парой потенциальных инвесторов и считает,
что стартап будет оценен в сотни миллионов. Он рассчитывает продать компанию за
фиат или акции другой компании – не крипто.
Ранее "Комментарии" писали, что СБУ разоблачила крупнейшую криптоферму в Украине.
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