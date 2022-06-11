Спасательный круг для бизнеса: как у Зеленского решили спасать экономику – поможет ли это

Правительство по поручению президента Украины запускает новую экономическую стратегию, которая будет действовать в условиях войны, поможет украинской экономике выстоять и станет фундаментом для послевоенного восстановления. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 10 июня, рассказав, в частности, о безвозвратных грантах для создания тысяч новых микробизнесов. Эксперты оценили для издания "Комментарии" эти действия правительства.

Денис Шмыгаль. Фото: Кабинет министров Украины

Страна, в которой идет война – это всегда страна рисковая. Так что наличие такой программы – позитив

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников рассуждает так:

"Позитивно, что правительство понимает сложность экономической ситуации в связи с войной. В том числе, что к концу года мы, скорее всего, потеряем половину ВВП. У нас очень сложная собираемость бюджета, сверхвысокая зависимость от внешних источников. Поэтому Кабмин пытается развернуть программу стимулирования бизнеса, особенного малого и среднего".

При этом, отмечает эксперт, у правительства, похоже, есть определенное понимание, что война не закончится быстро.

"А реализация любой программы в условиях постоянных боевых действий, в условиях, когда ракеты могут обрушиться в любой момент в любом месте – дело непростое. Ведь так и не понятно, когда мы выбьем врагов со своей земли, в каком формате будет функционировать государство после войны, какие будут в итоге территориальные и иные моменты. Это важно, но этого в такой программе не пропишешь, не спрогнозируешь, – отмечает Алексей Плотников. – Страна, в которой идет война – это всегда страна рисковая. И даже предпринимательство, перемещенное на Западную Украину – под угрозой. Так что – да, наличие такой программы – позитив. Но никто не может предсказать, когда и с какими потерями мы выйдем из войны, и к чему нам еще надо готовиться".

Надо спасать экономику. К примеру, вспомнить, наконец, о налоге на выведенный капитал и не только

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь отмечает, что инициативу правительства можно только приветствовать. Но…

"Странно было бы, если бы подобных шагов не совершалось, учитывая сложившееся обстоятельства. Объективно, глаз и уши предложение правительства по поддержке бизнеса порадовало, а веры не добавило. Потому что озвучивается масса хороших предложений, а на деле... Нам же нужны соответствующие военным вызовам – кардинальные, логичные, завершенные экономические реформы", – подчеркивает Руслан Соболь.

По его словам, важно максимально либерализировать экономику, чтобы реальный сектор, бизнес в целом, финансовый сектор, фондовые рынки – создавали себя сами.

"А вот, когда они будут крепко и уверенно стоять на ногах, тогда можно привлекать "правительство хороших инициатив". И что-то там регулировать А пока надо спасать экономику. К примеру, вспомнить, наконец, о налоге на выведенный капитал и не только", – резюмирует эксперт.

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