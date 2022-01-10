Специалисты прогнозируют в Украине дефицит и удорожание хлеба: известные причины

В нашей стране подорожает буханка хлеба. Не исключено, что этого наиболее востребованного в праздники и будни продукта может не хватать. Причина – огромные тарифы на голубое топливо для пекарских предприятий.

В Украине подорожает хлеб (фото из открытых источников)

Об этом проинформировал журналистов "Фактов" глава общественной организации "Украинская организация защиты потребителей услуг" Олег Титамир.

Президент общественной организации отметил, что из-за резкого удорожания голубого топлива многие пекарни работают, получая только убытки от своей работы. Здесь также дало себя знать удорожание сырья, которое покупают через посредство внутреннего рынка.

По словам эксперта, в процессе удорожания играют свою роль все факторы. Кроме космических цен на голубое топливо, отрицательным является тот фактор, что 80 процентов выращенного зерна экспортируется. Стоимость сырья, реализуемого на внутреннем рынке, приближается к мировым ценам. Рост себестоимости выпускаемой пекарями продукции привел к ситуации, что большинство хлебопекарен работает, получая нули вместо доходов. Есть и такие, которые уже считают ущерб от такой работы.

Чтобы иметь хоть небольшую рентабельность, пекарни будут поднимать цены на буханки хлеба, которые предлагают торговле. При этом, мизерное количество наших граждан сможет приобрести хлеб, который будет стоить 40-50 гривен. Соответственно, будет сокращаться реализация хлеба и даже его дефицит.

По словам Титамира, большое количество хлебзаводов не в состоянии предлагать продукцию по более высокой цене, ведь цены зафиксированы контрактами с ритейлерами. Население страны, имея низкие доходы, не будет покупать буханку, которая будет стоить 50 гривен. Поэтому будут катастрофически сокращаться продажи хлеба. Эту ситуацию может урегулировать только государство.

Эксперт резюмировал, что государство должно вмешаться срочно. Иначе список всех негативных факторов создаст ситуацию, что наступят перебои в производстве хлеба и будет создан его дефицит в магазинах и крупных торговых заведениях. Так же это приведет к тому, что остановятся хлебозаводы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине подорожает хлеб.

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