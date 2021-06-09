Списание долгов Украины перед МВФ: к каким последствиям может привести инициатива

Депутаты от "Слуги народа", ОПЗЖ и группы "Доверие" предложили проект постановления №5607 о списании долгов перед Международным валютным фондом. Его уже раскритиковали лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык и инвестбанкир Сергей Фурса.

Списание долгов Украины перед МВФ - фото из открытых источников

Кто прав? Почему мы можем (не можем) списать долги перед МВФ? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Всё делается ради примитивного медийного эффекта и запудривания мозгов электорату

По мнению финансового эксперта, экономиста Алексея Куща, что бы ни делала нынешняя власть, даже при самом благоприятном раскладе видим неправильное движение в правильном направлении.

"Вроде бы, на знамена поднимаются адекватны идеи. Но они настолько через одно место реализовываются, что вызывают когнитивный диссонанс. Вот и в этом случае – надо уметь настолько удобно подставиться под критику. Это как в боксе выйти с опущенными руками и будто на блюдечке подставить свою челюсть сопернику. Взяли интересную идею — и разработали идиотскую ее реализацию", — считает Алексей Кущ.

Он отмечает, что реструктуризации долгов – правильная идея, она обсуждается во всём мире.

"Абсолютно не правы те, кто критикует ее. Они или защищают интересы финансовых спекулянтов, или просто не читают ведущих экономистов мира. А те говорят, что реструктуризация долгов для бедных стран в условии нынешнего кризиса — фактически предопределенная задача. Кредиторы должны будут согласиться на более мягкие или более жесткие условия реструктуризации, умеряв свою жадность. Реструктуризация – единственный выход, чтобы снять неподъемную долговую нагрузку с беднейших стран, дав им возможность в условиях постковидного кризиса начать восстановление экономики. Но речь идет как о внешних, так и о внутренних долгах", — поясняет эксперт.

По его совам, цель реструктуризации — не просто списать долг, а отсрочка долга во времени, списание части долга, снижение процентной ставки.

"И Украине следовало решать все три задачи, чтобы высвободить на ближайшие несколько лет значительные ресурсы, которые уходят на погашение долгов, — и направить их на развитие экономики и соцсферы. А Зе-команда вычленила только тему долгов перед МВФ, которая не является проблемой для Украины, — поясняет Алексей Кущ. — Значительная часть нашего долга – это внутренний (почти половина от общего объема), а во внешнем бОльшую часть составляют долги перед частными кредиторами, выпуск еврооблигаций, межгосударственные долги. И лишь потом уже – долги перед МВФ (не критичные для наших резервов) иже с ним".

В инициативах, подобной этой, эксперту видится некая намеренная законодательная диверсия.

Алексей Кущ продолжает: "Всё делается ради примитивного медийного эффекта и запудривания мозгов электорату, у которого они и так прилично запудрены. Понятно, что в народе у нас МВФ не любят и любые действия против Фонда воспримут на "ура". Зеленский, когда еще был президентом лишь в сериале "Слуга народа" — посылал в том статусе МВФ в одно место. И такие законопроекты могут красиво пиариться на различных ток-шоу, на митингах с плакатами "Послать МВФ в ж…" и так далее. Но с точки зрения экономической целесообразности — это какой-то идиотизм. Потому что, как я уже отмечал, долг перед МВФ не является критическим. И если не поднимать вопрос реструктуризации долгов комплексно, мы не добьемся практически ничего, зато испортим и без того не гладкие отношения с МВФ, обрушив резко инвестиционные рейтинги Украины, которые и так – ниже некуда. Покажем свои глупость и несостоятельность. Вместо качественной модели реструктуризации внешних и внутренних долгов нам предлагают примитивное творчество для внутреннего пиара".

По словам экономиста, возможности для реструктуризации Украина упустила в 2020 году, когда бушевал коронакризис. Та же Аргентина добилась тогда списания 55% долгов перед частными кредиторами. А сейчас, подчеркивает Алексей Кущ, пандемический кризис завершается, зато начинается серьезный рост мировой экономики в целом и украинской в частности.

Мы видим инициативу от группы вредителей

Экономический эксперт Александр Гаврутенко считает, что мы видим инициативу от группы вредителей. По его мнению, с ее помощью, даже без перспектив принятия убивается сразу несколько зайцев:

- подпортить репутацию государства как заемщика на международных рынках;

- выставить себя в свете единственных истинных "радетелей и борцов за благополучие государства" для избирателей падких на популизм и простые решения сложных вопросов;

- выявить и еще с большим остервенением обличать на этой почве внутренних "пособников мирового финансового закулисья".

"Ну и, наконец, не упустить повода напомнить избирателям, что предвыборное творчество президента Зеленского, где он так красочно демонстрировал соответствующие идеи, – это всего лишь творчество, с целью понравится избирателям. И что это не имеет никакого отношения к решению реальных проблем и вызовов. Равно как и многие другие его "прогрессивные" инициативы", — резюмирует Александр Гаврутенко.

Ранее портал "Комментарии" писал, что названо условие, при котором Украине нет смысла брать новый кредит МВФ.





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