Названо условие, при котором Украине нет смысла брать новый кредит МВФ

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Брать кредит МВФ при укреплении национальной валюты, все равно что просто
положить его в резервы мертвым грузом и платить проценты. Такое мнение высказал
в статье портала "Комментарии" аналитик Алексей Кущ.
МВФ. Фото из открытых источников
Никакой корреляции между сотрудничеством с МВФ и ростом прямых
иностранных инвестиций, по словам аналитика, нет. Как и нет, добавляет он,
никакой связи между фактом сотрудничества с фондом и притоком вложений в наши
внутренние долги.
Как сообщил Кущ, в прошлом году нерезиденты ушли, но обещали вернуться на
рынок ОВГЗ, сократив свои вложения со 125 млрд грн до 75 млрд. В этом году они
нарастили свой портфель до уровня более 100 млрд грн (1 млрд долларов). По словам
аналитика, приманкой стала доходность ОВГЗ в 11%.
Кущ подчеркивает, что на тренде укрепления гривны нет смысла брать новые
кредиты, поскольку резервы и так растут. Кредиты МВФ, отмечает эксперт, нужны
на фазе девальвации национальной валюты: резервы тают и валюта нужна для
интервенций по ее продаже на межбанке.
Тогда как получение кредита при укреплении национальной валюты, поясняет аналитик,
означает просто положить его в резервы мертвым грузом и платить проценты.
Как сообщалось, Украина рассчитывает на два
транша от МВФ.
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