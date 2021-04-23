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Главная Новости Бизнес экономика Названо условие, при котором Украине нет смысла брать новый кредит МВФ
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Названо условие, при котором Украине нет смысла брать новый кредит МВФ

По мнению аналитика, при получении транша МВФ должно учитываться состояние национальной валюты Украины – гривны

сегодня, 19:17
Автор:

Таисия Ерохина

Брать кредит МВФ при укреплении национальной валюты, все равно что просто положить его в резервы мертвым грузом и платить проценты. Такое мнение высказал в статье портала "Комментарии" аналитик Алексей Кущ.

Названо условие, при котором Украине нет смысла брать новый кредит МВФ

МВФ. Фото из открытых источников

Никакой корреляции между сотрудничеством с МВФ и ростом прямых иностранных инвестиций, по словам аналитика, нет. Как и нет, добавляет он, никакой связи между фактом сотрудничества с фондом и притоком вложений в наши внутренние долги.

Как сообщил Кущ, в прошлом году нерезиденты ушли, но обещали вернуться на рынок ОВГЗ, сократив свои вложения со 125 млрд грн до 75 млрд. В этом году они нарастили свой портфель до уровня более 100 млрд грн (1 млрд долларов). По словам аналитика, приманкой стала доходность ОВГЗ в 11%.

Кущ подчеркивает, что на тренде укрепления гривны нет смысла брать новые кредиты, поскольку резервы и так растут. Кредиты МВФ, отмечает эксперт, нужны на фазе девальвации национальной валюты: резервы тают и валюта нужна для интервенций по ее продаже на межбанке.

Тогда как получение кредита при укреплении национальной валюты, поясняет аналитик, означает просто положить его в резервы мертвым грузом и платить проценты.

"И это при том, что у нас и без того запредельные затраты на обслуживания долгов – более 150 млрд грн только одних процентов. Если же взять кредит МВФ для покрытия дефицита бюджета, попадаем в ловушку "дефляции долга", описанную американским экономистом Ирвингом Фишером. Речь идет о том, что погашение каждой следующей единицы долга требует от экономики все больших усилий", — рассказал изданию Алексей Кущ.

Как сообщалось, Украина рассчитывает на два транша от МВФ.


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Источник: Комментарии
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