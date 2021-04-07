logo
Русский Українська

BTC/USD

57511.02

ETH/USD

2047.79

LTC/USD

225.29

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

33.23

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика Украина рассчитывает на два транша от МВФ — глава НБУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина рассчитывает на два транша от МВФ — глава НБУ

Об объеме кредита речь пока не идет

сегодня, 10:52
Автор:

Елизавета Черных

Международный валютный фонд (МВФ), учитывая более длительный процесс переговоров, может предоставить Украине два транша. Об этом сказал глава Нацбанка Кирилл Шевченко во время интервью "Интерфакс-Украина", передает ТСН. 

Украина рассчитывает на два транша от МВФ — глава НБУ

Украина рассчитывает на два транша от МВФ — фото из открытых источников

Председатель НБУ также отметил, что страна будет продолжать переговоры с Фондом: 

"Главным предположением нашего макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая более длительный ходе переговоров, мы можем ориентироваться на два транша", — заявил Кирилл Шевченко. 

Глава Нацбанка надеется, что после возвращения парламента в привычный режим работы, депутаты смогут принять все законы, которые необходимы для дальнейшего сотрудничества с МВФ, 

Напомним, что ранее портал "Комментарии" рассказывал, действительно ли Украине нужен транш от Международного валютного фонда и почему мы можем его не получить. Эксперты считают, что наша страна находится в состоянии частичного локдауна, слабой деловой активности, вызванной сложной эпидемиологической ситуацией. Есть значительные риски для выполнения доходной части бюджета. При этом общий государственный долг – около 2,5 трлн гривен. И в этом году нужно отдавать достаточно большой объем средств. Только во втором квартале по внешним долгам речь идет примерно о 1,2 млрд долларов. Еще есть ОВГЗ. Доходы же бюджета продолжают падать. Нам срочно необходима финансовая подпитка. 

По мнению специалистов, с получением кредита от МВФ есть серьезные сложности. Уезжая после очередного посещения Украины, Миссия МВФ оставила отчет, в котором указала, какие пункты следует выполнить для заключения нового соглашения.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/ukraina-rasschityvaet-na-dva-transha-ot-mvf-glava-nbu-1760218.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ