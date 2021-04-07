Украина рассчитывает на два транша от МВФ — глава НБУ

Международный валютный фонд (МВФ), учитывая более длительный процесс переговоров, может предоставить Украине два транша. Об этом сказал глава Нацбанка Кирилл Шевченко во время интервью "Интерфакс-Украина", передает ТСН.

Украина рассчитывает на два транша от МВФ — фото из открытых источников

Председатель НБУ также отметил, что страна будет продолжать переговоры с Фондом:

"Главным предположением нашего макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ. Учитывая более длительный ходе переговоров, мы можем ориентироваться на два транша", — заявил Кирилл Шевченко.

Глава Нацбанка надеется, что после возвращения парламента в привычный режим работы, депутаты смогут принять все законы, которые необходимы для дальнейшего сотрудничества с МВФ,

Напомним, что ранее портал "Комментарии" рассказывал, действительно ли Украине нужен транш от Международного валютного фонда и почему мы можем его не получить. Эксперты считают, что наша страна находится в состоянии частичного локдауна, слабой деловой активности, вызванной сложной эпидемиологической ситуацией. Есть значительные риски для выполнения доходной части бюджета. При этом общий государственный долг – около 2,5 трлн гривен. И в этом году нужно отдавать достаточно большой объем средств. Только во втором квартале по внешним долгам речь идет примерно о 1,2 млрд долларов. Еще есть ОВГЗ. Доходы же бюджета продолжают падать. Нам срочно необходима финансовая подпитка.

По мнению специалистов, с получением кредита от МВФ есть серьезные сложности. Уезжая после очередного посещения Украины, Миссия МВФ оставила отчет, в котором указала, какие пункты следует выполнить для заключения нового соглашения.





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