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Главная Новости Бизнес экономика Спрос на частные самолеты остается высоким, несмотря на пандемию коронавируса
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Спрос на частные самолеты остается высоким, несмотря на пандемию коронавируса

Спрос на корпоративные самолеты активно восстанавливается

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Несмотря на относительно небольшой спрос в сфере коммерческой авиации, прогноз по частным самолетам остается относительно большим. Согласно новым данным опроса Honeywell Aerospace, компании, которая производит двигатели и многие другие авиационные детали, спрос на корпоративные самолеты должен восстановиться до 80-85% от уровня до пандемии в четвертом квартале 2020 года. Это довольно высокий показатель на фоне очень низких показателей летом нынешнего года. Об этом пишет Forbes.

Спрос на частные самолеты остается высоким, несмотря на пандемию коронавируса

Эти данные являются частью ежегодного исследования, которое компания Honeywell проводит для оценки спроса на частные самолеты. Данные этого года дают уникальное представление об этом спросе, поскольку экономика восстанавливается после долгосрочных последствий пандемии коронавируса.

Согласно исследованию, спрос на пассажирские перевозки и пассажиропоток резко снизились, что привело к волне остановки самолетов. Также многие заказы на производство самолетов были отменены либо заморожены. В частности, в апреле производство самолетов Boeing сократилось на 300 штук, поскольку авиаперелеты резко остановились. В том же месяце производство сократил и Airbus.

Ранее "Комментарии", на сегодняшний день путешествия на самолете являются очень популярными. Буквально каждую минуту в каком-либо уголке мира на посадку заходит самолет. Если ты решился впервые взойти на борт этой стальной птицы, мы расскажем тебе, что нужно взять в салон самолета.


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