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Главная Новости Бизнес экономика Спрос на "Евробляхи" растет - Укравтопром
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Спрос на "Евробляхи" растет - Укравтопром

Украинцы предпочитают иномарки с пробегом и все чаще игнорируют отечественный Укравтопром

сегодня, 08:55
Автор:

Кириєнко Анна

Официальный сайт "Укравтопром" сообщил, что спрос на б\у иномарки в 5 раз выше, чем на новые автомобили.

Спрос на "Евробляхи" растет - Укравтопром

Фото: vgorode.ua

В октябре 38,8 тыс. европейских легковушек с пробегом перешли на украинские номера. Это в полтора раза больше, чем год назад.

А вот новые "украинские" машины приобрели только 8,4 тысячи раз.

Суммируя все цифры, получается, что среди украинцев перерегистрированные машины в 5 раз популярнее, чем новые авто.

30% зарегистрированных машин были изготовлены менее пяти лет назад, 30% авто увидели мир 6-10 лет назад. Больше всего иномарок старше 10 лет. Они составляют 40% от всего количества автомобилей.

Предпочтение украинцы предоставили автомобилям с бензиновыми двигателями. Их доля составила 58%. Доля дизельных автомобилей — 29%. Электромобили и гибридные авто составляют лишь 3% от общего количества.

"Любимчиком" украинцев среди европейских автомобилей стал Renault Megane. Его перерегистрировали 2423 граждан. Также предоставляется преимущество Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Volkswagen Golf, Ford Focus.

Такое количество употребляемых авто стала рекордным с начала текущего года.

Сайт "Комментарии" также сообщает, более 30 украинских производителей будут работать с французской машиностроительной компанией Alstom.




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Источник: https://ukrautoprom.com.ua/v-ukrayini-popyt-na-vzhyvani-inomarky-v-5-raziv-vyshhe-nizh-na-novi-avtomobili
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