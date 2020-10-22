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Главная Новости Бизнес инфраструктура Более 30 украинских производителей будут работать с французским машиностроительным «гигантом»
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Более 30 украинских производителей будут работать с французским машиностроительным «гигантом»

Французская компания Alstom начала расширять список поставщиков комплектующих для строительства. Ими станут 30 украинских компаний

сегодня, 15:10
Автор:

Диденко Светлана

Французская компания Alstom, которая производит подвижный и тяговой транспорт для железных дорог и занимается развитием их инфраструктуры сообщила о готовности к сотрудничеству с новыми партнерами-производителями. Компания планирует расширить этот список за счет украинских компаний в рамках внедрения принципа локализации своей продукции, сообщает  Strou.net.

Более 30 украинских производителей будут работать с французским машиностроительным «гигантом»

Фото: alstom.com

Представитель компании Флоренс Дюфур рассказала, что Alstom последние два года активно искали партнеров для производства комплектующих к своей продукции среди украинских компаний. Для этого делегация французских бизнесменов посещала производства на территории Украины. Результат оказался более чем плодотворный. На сегодняшний день уже подписано более 30 договоров с украинскими предприятиями-производителями систем связи, сигнальных систем, колес металла и других.

Также в компании Alstom отметили, что собираются использовать комплектующие, которые в скором времени будут поставляться для местного, а также для европейского рынка. Главными приоритетами в сотрудничестве компания называет компетенцию, развитие и квалифицированный персонал.

Представитель украинского офиса компании Вадим Павленко заявил, что большая часть поставщиков нуждается в развитии, и французская сторона окажет необходимую помощь при условии сотрудничества. А также рассказал, что есть компоненты, которые требуют определенного периода для освоения, но часть компонентов уже сертифицирована и может применяться  с производства первых единиц техники.

Напомним, что ранее "Коментарии" писали о том, что В Украине шесть трасс могут сделать платными.


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