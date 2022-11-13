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Спрос падает, а цены растут: что происходит на рынке свинины в Украине?

Объем оптовых закупок свинины упал на 30%

13 ноября 2022, 11:33
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Начавшиеся в октябре перебои в работе энергетического сектора страны стали одной из ведущих проблем украинцев, с которой они должны привыкнуть жить, как минимум, этой зимой. К сожалению, отсутствие стабильных поставок электроэнергии привело не только к массовым решениям украинцев о временном выезде из региона своего проживания, но и к проблемам в ценообразовании на рынке, ведь в стране насчитывается масса предприятий и заводов, которые несут колоссальные убытки во время нежданного отключения света.

Спрос падает, а цены растут: что происходит на рынке свинины в Украине?

фото тематическое, из открытых источников

Больше всего, пишут бизнес-издания, страдает от дефицита электроэнергии рынок свинины. Не утихающие военные действия и постоянные обстрелы со стороны РФ и без того стали причиной снижения объема поставок мяса, на фоне же нестабильной работы энергосистемы, стоимость свинины и вовсе начала существенно расти.

Согласно статистическим данным, лишь за последний месяц занятость забойных цехов упала почти на 30%. Это сильно изменило ситуацию на рынке, заставив розничных продавцов поднять цену на фоне дефицита свинины.

Эксперты добавляют, что, по сути, никакой нехватки свиного мяса нет. В Украине еще очень много свиней, есть и специальные производства, как по забою, так и по изготовлению из свинины разных продуктов. Проблемой для оптовых покупателей остается элемент нежданного отключения электроэнергии, что, в том числе влечет за собой невозможность хранить большое количество мяса в надлежащей температуре из-за отключения холодильников. Это, к слову, также оправдывает снижение спроса и заказов на свиные туши.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что Виталий Кличко готовит жителей столицы к эвакуации. Чиновник просит быть готовыми к срочному выезду из города.



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Источник: https://bizagro.com.ua/energetichna-kriza-b-ye-po-rinku-svinini/
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