Спрос падает, а цены растут: что происходит на рынке свинины в Украине?

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Vitalii Rozkariaka
Начавшиеся в
октябре перебои в работе энергетического сектора страны стали одной из ведущих проблем
украинцев, с которой они должны привыкнуть жить, как минимум, этой зимой. К сожалению,
отсутствие стабильных поставок электроэнергии привело не только к массовым
решениям украинцев о временном выезде из региона своего проживания, но и к
проблемам в ценообразовании на рынке, ведь в стране насчитывается масса
предприятий и заводов, которые несут колоссальные убытки во время нежданного
отключения света.
фото тематическое, из открытых источников
Больше всего,
пишут бизнес-издания, страдает от дефицита электроэнергии рынок свинины. Не
утихающие военные действия и постоянные обстрелы со стороны РФ и без того стали
причиной снижения объема поставок мяса, на фоне же нестабильной работы
энергосистемы, стоимость свинины и вовсе начала существенно расти.
Согласно
статистическим данным, лишь за последний месяц занятость забойных цехов упала
почти на 30%. Это сильно изменило ситуацию на рынке, заставив розничных продавцов
поднять цену на фоне дефицита свинины.
Эксперты
добавляют, что, по сути, никакой нехватки свиного мяса нет. В Украине еще очень
много свиней, есть и специальные производства, как по забою, так и по изготовлению
из свинины разных продуктов. Проблемой для оптовых покупателей остается элемент
нежданного отключения электроэнергии, что, в том числе влечет за собой
невозможность хранить большое количество мяса в надлежащей температуре из-за
отключения холодильников. Это, к слову, также оправдывает снижение спроса и
заказов на свиные туши.
Напомним, ранее
издание "Комментарии" сообщало, что Виталий Кличко готовит жителей столицы к эвакуации.
Чиновник просит быть готовыми к срочному выезду из города.
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