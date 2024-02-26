Сработают ли новые инициативы Зеленского по поддержке бизнеса: к чему есть вопросы

Во время форума "Сделано в Украине" президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас проходит разработка программы нового кэшбэка. Согласно идее – потребители станут получать часть средств на специальный карточный счет, если будут покупать украинские товары или будут пользоваться услугами, предоставляемыми украинскими предпринимателями. Также глава государства акцентировал, что платформа "Сделано в Украине" должна стать постоянной площадкой для прямого диалога власти и предпринимателей. По его словам, он поручил Кабмину разработать практические шаги, чтоб отечественные предприятия смогли сохранить и масштабировать свою работу. Плюс – планируется заключить современный моральный договор между обществом и бизнесом, государством и бизнесом. Как оцениваете данные инициативы? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Кэшбэк на украинские товары – одна из идей, которая может сработать

Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман считает, что кэшбэк на украинские товары – одна из идей, которая может способствовать росту их продаж.

"При условии, конечно, если кэшбэк будет ощутим, – уточняет он. – К примеру, 5%. Это должно быть сделано за счет налогов, скорее всего, НДС".

Впрочем, продолжает эксперт, всё можно было сделать проще. К примеру, снизив НДС на те же продукты питания отечественного производства. Но и такая реализация может иметь место, отмечает он.

"Что касается собственно платформы "Сделано в Украине", пока сложно сказать, что именно имеется в виду. Если туда войдут 20-30 самых больших отечественных бизнес-ассоциаций, а также аналитические центры, представители парламента и правительства, то это будет полезно. Если же это будет что-то закрытое, толку ждать не стоит", – прогнозирует Олег Гетман.

Ожидания крайне негативные

Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин размышляет так:

"Беда в том, что подобные обещания (диалог власти и бизнеса), увы, без особого результата, уже присутствовали в 2020-2021 годах. Более того, не далее, как месяц назад президентом обществу была анонсирована новая площадка для диалога – всеукраинская экономическая платформа. Что с ней будет?".

А в целом, ожидания крайне негативные, признался эксперт. Он акцентирует, что власть планирует рост налогов, регуляций и проверок (читаем меморандум с МВФ и Стратегию доходов), а вместо перезагрузки БЭБ, налоговой службы и таможни – имитацию таковых (пятничный возврат на доработку вместо отклонения крайне неудачного проекта по БЭБ 10439 – яркое тому свидетельство).

"В таких условиях именно уголовное преследование, обыски и проверки со штрафами станут наиболее распространенной формой "диалога" государства и бизнеса", — уверен Вячеслав Черкашин.

Нужно дать возможность внутреннему производителю спокойно работать

По мнению главы Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслана Соболя, кэшбэк-инициатива выглядит хорошо. Но исключительно как инициатива.

"Если ты хочешь, чтоб конь быстро бегал, тянул груз, его не нужно бить или гладить. Его следует кормить, ухаживать за ним. Так и с экономикой. Ее не нужно поощрять некими кэшбэками, прочими программами. Куда лучше дать возможность внутреннему производителю спокойно работать, изготовляя ту самую продукцию "Сделано в Украине". Дать кредиты под доступные проценты, создать нормальную налоговую среду. Без громких фраз", – считает эксперт.

Он обращает внимание, что в тех же польских, турецких магазинах практически вся продукция — местного производителя. Если зарубежная – очень дорогая.

"Каждая страна защищает свой рынок сбыта. И это нормально. Мы видим сейчас, как это происходит в ЕС, – акцентирует Руслан Соболь. – И нигде не вводят некие кэшбэки. Потому что в этом нет нужды".

Украинцы не потому мало покупают украинское, что оно не конкурентоспособное или дорогое, подчеркивает эксперт. Его просто очень мало.

"Более 50% продуктов у нас — импортные. И это при том, что у нас мощнейшая аграрная отрасль. Так что нужно делать шаги в другом направлении. Поддерживать отечественного производителя, давая ему развиваться. Не душить налогами и проверками, зарегулированностью", – считает Руслан Соболь.

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