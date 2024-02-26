Сработают ли новые инициативы Зеленского по поддержке бизнеса: к чему есть вопросы

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Кравцев Сергей
Во время форума "Сделано в Украине" президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас проходит разработка программы нового кэшбэка. Согласно идее – потребители станут получать часть средств на специальный карточный счет, если будут покупать украинские товары или будут пользоваться услугами, предоставляемыми украинскими предпринимателями. Также глава государства акцентировал, что платформа "Сделано в Украине" должна стать постоянной площадкой для прямого диалога власти и предпринимателей. По его словам, он поручил Кабмину разработать практические шаги, чтоб отечественные предприятия смогли сохранить и масштабировать свою работу. Плюс – планируется заключить современный моральный договор между обществом и бизнесом, государством и бизнесом. Как оцениваете данные инициативы? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман считает, что кэшбэк на украинские товары – одна из идей, которая может способствовать росту их продаж.
Впрочем, продолжает эксперт, всё можно было сделать проще. К примеру, снизив НДС на те же продукты питания отечественного производства. Но и такая реализация может иметь место, отмечает он.
Аналитик "Центра разумных решений" Вячеслав Черкашин размышляет так:
А в целом, ожидания крайне негативные, признался эксперт. Он акцентирует, что власть планирует рост налогов, регуляций и проверок (читаем меморандум с МВФ и Стратегию доходов), а вместо перезагрузки БЭБ, налоговой службы и таможни – имитацию таковых (пятничный возврат на доработку вместо отклонения крайне неудачного проекта по БЭБ 10439 – яркое тому свидетельство).
По мнению главы Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслана Соболя, кэшбэк-инициатива выглядит хорошо. Но исключительно как инициатива.
Он обращает внимание, что в тех же польских, турецких магазинах практически вся продукция — местного производителя. Если зарубежная – очень дорогая.
Украинцы не потому мало покупают украинское, что оно не конкурентоспособное или дорогое, подчеркивает эксперт. Его просто очень мало.
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сегодня, 17:53
"Якщо ти хочеш, щоб кінь швидко бігав, тягнув вантаж, його не треба бити чи гладити. Його слід годувати, доглядати за ним. Так і з економікою. Її не потрібно заохочувати деякими кешбеками, іншими програмами. Куди краще дати можливість внутрішньому виробнику спокійно працювати, виготовляючи продукцію "Зроблено в Україні". Дати кредити під доступні відсотки, створити нормальне податкове середовище. Без гучних фраз" - Сказано в точку, ни убавить, ни прибавить. Вот только "гарант" таких простых вещей почему-то не понимает, что очень печально.