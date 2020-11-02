Сразу три украинских компании оказались в мировом рейтинге Pharma

Сразу 3 украинские фармацевтические предприятия оказались в международном рейтинге самых крупных фармкомпаний мира "The Pharma 1000". Мировой топ создан по версии консалтинговой фирмы Torreya Capital LLC (США), сообщает Цензор.НЕТ.

Фармкомпании Украины. Фото: Дело.Ua

Украинские заводы оценили в 1,6 миллиардов долларов. Это примерно вдвое меньше стоимости венгерской компании Gedeon Richter и в 2,5 раза — польской Polpharma.

Одно из украинских предприятий — "Фармак" — вошло в список крупнейших фармпроизводителей Восточной Европы. Оно заняло 14 позицию из 18-ти. "Фармак" оценили в 756 миллионов долларов. В глобальном рейтинге это предприятие находится на 659 месте. По итогам 2019 года компания занимала 529 строчку. Падение произошло из-за глобального роста доли биофармы, которая проводит исследования на основе больших молекул, за счет компаний, ориентированных на малые молекулы.

Второй по стоимости украинский производитель — Arterium. Он находится на 838 позиции в общем рейтинге. А его оценочная стоимость — 483 миллиона долларов. Третьим представителем Украины в топ-100 стала компания "Дарница". Она, по данным исследования, стоит 360 миллионов долларов. В 2019 году обе компании не участвовали в мировом рейтинге.

Отметим, что некоторые эксперты считают, что данные рейтинга носят условный характер.

"Вероятно, что рейтинг по критерию стоимости фармацевтических компаний формируется на основе публичной информации. Но для применения, например, методов доходного подхода недостаточно одной отчетности, а расчет стоимости на основе только отчетности — очень приблизителен", — говорит директор компании по оценке активов "Канзас Риал эстейт" Людмила Клоченок.

Также у экспертов есть и другие вопросы по украинскому бизнесу. Например, как оценивали группу Arterium, в которую входят несколько отдельных предприятий, и "Дарницу", по которым не указаны показатели чистой прибыли или EBITDA. Заметили эксперты и несоответствие в представленных данных, например, в соотношении стоимости компаний и их дохода: если по "Фармак" этот показатель равен 3,2, то по двум другим 3,6. Один из собеседников издания предполагает, что или занижена стоимость одного предприятия, или завышена двух других.

По представленным данным можно определить мультипликатор к EBITDA, используемый для оценки. Он равен 14 при среднем значении по отрасли 10. Это говорит об инвестиционной привлекательности, по мнению исследователей, украинской фармацевтики, где темпы роста выше среднеевропейских.

В то же время специалисты сомневаются, что украинские фармпредприятия можно продать по заявленной стоимости.

"За последние годы у нас закрылись 100 банков — кто захочет вкладывать в государство, где люди боятся размещать депозиты?" — интересуется экс-глава Фонда государственного имущества Украины Александр Бондарь.

"Из-за ограниченности и высокой конкуренции на украинском рынке медпрепаратов, где доля одной компании в 10% — это практически недостижимая цель, единственная возможность нарастить продажи заключается в развитии экспорта. Но пандемия сопровождается спадом экономики, проблемами с сырьем и нарушениями логистических цепочек. Отдельные страны закрылись для Украины. Есть высокие барьеры выхода на высокодоходные рынки. Поэтому покупать активы у нас готовы всегда, но со значительным дисконтом", — пояснил он.

Эксперт привел пример спиртовых заводов, спрос на которые высокий, как и на фарму, но которые продаются менее чем за 2 миллиона долларов за объект.

Руководители украинских фармпредприятий ранее уже озвучивали стоимость своих активов. "Фармак" оценивает себя от 850 миллионов до 1 миллиарда долларов. За "Дарницу" независимые эксперты давали более 400 миллионов долларов, а собственники были готовы рассмотреть предложения о продаже бизнеса более, чем за 700 миллионов долларов.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, сколько доз вакцины от коронавируса смогут вырабатывать украинские фармкомпании.





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