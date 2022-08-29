Среди украинцев вырос спрос на автономные электростанции, - эксперт

Интерес со стороны украинцев к системам гарантированного электропитания наблюдался и до войны. Теперь, когда появились риски попадания ракет по объектам критической инфраструктуры и лишения домохозяйств централизованного электропитания, автономные системы выглядят как спасательная шлюпка. Так что спрос на такие станции на солнечных панелях вырос, говорит директор SolarWind Systems Виталий Шестак. Кроме того, незаменимы они на фронте. Однако такие решения – дорогое удовольствие для населения.

Солнечные панели

“Автономные солнечные электростанции делятся на те, которые могут работать без сети и те, которые нет. Большинство (89%) установленных в Украине – без аккумуляторных батарей, а значит, не могут работать без сети. Их предпочитали, поскольку они дешевле — $700 за киловатт. Те, которые с аккумуляторами – как минимум вдвое дороже, у них более дорогой класс инверторов, а также аккумуляторные батареи. Выбирая батареи для автономной работы, лучше отдать предпочтение литий-ионным. Хотя они стоят дороже традиционных свинцово-кислотных”, – говорит эксперт.

По мнению Виталия Шестака, в стране, учитывая риски для стабильного обогрева жилых помещений зимой, должна быть внедрена комплексная программа, включающая утепление домов, установку тепловых насосов плюс автономных электростанций.

Как известно, на начало 2022 года в Украине насчитывается около 45 тысяч домохозяйств, которые установили солнечные панели. При этом до войны темпы их установления росли. Так, в 2021 году их установило вдвое больше семей, чем в 2020 году. Таким образом, к концу 2021-го общая мощность таких СЭС превысила 1,2 ГВт.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко предупредил, что этой зимой в домах украинцев температура будет почти на 4 градуса ниже обычного. Поэтому посоветовал запасаться одеялами и теплой одеждой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!