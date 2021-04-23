Средняя зарплата в Украине: как отличаются статистика и реальность

Средняя зарплата в Украине, по данным Госстата, составляет менее 13 тыс. грн. "Комментарии" узнали у экспертов, насколько и почему данные официальной статистики могут отличаться от реальных сумм, как в Украине повысить среднюю зарплату и приблизиться к уровню европейских.

Зарплата. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Чтобы достичь среднего европейского уровня жизни нам нужно не менее 40 лет ускоренного роста – не ниже 7% в год"

Заместитель директора Института развития инноваций (INTENS) Артем Петренко призывает не думать, что в официальной статистике все бедны, как церковные мыши, а в реальности население Украины состоит из миллионеров. Это, по его словам, не так.

Эксперт отмечает, что в одном из исследований Центра Разумкова, настоящие средние зарплаты с учетом теневой экономики в 2018 году оценивались почти на 40% выше, чем показывают официальные данные.

Если отложить в сторону формулы, чтобы оценить "конвертную" часть зарплат будет проще посмотреть на оценку уровня теневой экономики, считает Артем Петренко.

Так, по данным последнего исследования Министерства экономразвития Украины, часть теневой экономики от официального ВВП за первые 9 месяцев 2020 года составила 31%.

"Думаю, именно в этих пределах и стоит оценивать реальные зарплаты наших граждан. Т.е., они выше официальных примерно на 30-40%", — отмечает замдиректора INTENS.

По его словам, для ответа на вопрос, как повысить среднюю зарплату в Украине до уровня среднеевропейской, можно написать десятки статей и книг. Если же коротко, то нам нужны две вещи, считает Артем Петренко.

Первое – эффективные государственные институты, которые создают поле для нормальной честной конкуренции, как политической, так и экономической.

"Проще говоря, мы обязаны перестроить старую олигархическую систему с коррупционными монополиями. Тысячелетия мировой истории доказали: именно эта старая система тормозит развитие нашей страны. Я говорю о целом комплексе изменений – от реформ правоохранительной и судебной систем, до демонополизации, детенизации, дерегуляции и цифровизации", — говорит эксперт.

По его словам, мы должны настолько, насколько возможно, освободить государство от влияния на него олигархов и коррупционеров и повысить его эффективность. Это уже даст толчок экономическому развитию.

"И я рад, в команде Зеленского это понимают, — подчеркивает эксперт. – Вопрос в том, хватит ли у них времени и сил, для одновременно противостояния с Россией и олигархами и коррупционерами".

Второе – нам нужно не просто кардинально увеличить уровень инвестиций, а стимулировать их именно в наиболее сложные производства и технологии.

"Мы должны постоянно усложнять структуру нашей экономики, чтобы инвесторам было выгодно создавать в Украине производства в новых секторах и отраслях. Так делали все успешные страны. И только так мы сможем кардинально повысить уровень жизни наших граждан", — считает Артем Петренко.

Эксперт отмечает, что сырьевая олигархическая модель и есть причина бедности, а высокооплачиваемые рабочие места создаются именно в индустрии с передовыми технологиями.

"Проще говоря, нам нужно продавать на мировом рынке не зерно, руду и лес кругляк, а самолеты и ракетоносители, сложные станки и оборудование, качественные IT-продукты и медицинские препараты", — пояснил Петренко.

По словам эксперта, когда мы говорим о стимулах для экономики, важно не забывать о диспропорциях в развитии Украины, которые продолжают увеличиваться. Ведь значительная часть нашей страны в последние два десятилетия почти не ощущала экономического роста. Киев обеспечивал 50% совокупного прироста ВВП Украины в период 2004-2014 годов. В 2014-2018 годах на Киев и Киевскую область приходилось 61% общего экономического роста.

А в 2017 году в Киеве было зарегистрировано 25% общего количества юрлиц, на которые приходилось 30% рабочей силы и 40% реализованной продукции всей национальной экономики.

"Возьмем хотя бы официальные цифры средних зарплат за февраль текущего года. Средние зарплаты в Киеве в 1,81 раза выше, чем в Житомирской области, где зафиксированы самые низкие средние зарплаты по стране. Всё это означает, что кроме оттока рабочей силы за границу и естественного старения населения, украинцы продолжают переселяться в наибольшие городские агломерации в поисках лучшей жизни, а села продолжают вымирать", — считает эксперт.

По его словам, поддерживать инфраструктуру по всей стране становится с каждым годом сложнее, а бизнесу, если он и захочет открывать новые производства в глубинке, будет просто негде взять рабочую силу.

Эксперт уверен, что эти диспропорции будут и дальше тормозить рост Украины. И одной децентрализации, чтобы решить проблему, тут мало.

"Нужны стимулы для всех депрессивных регионов, моногородов и даже просто сельскохозяйственных районов для строительства новых производств и создания рабочих мест. Поэтому идею свободной экономической зоны для Донбасса надо масштабировать на всю страну. Конечно, Луганской области это нужно в первую очередь. Она катастрофически отстает от других областей по показателю ВВП на душу населения, — отмечает эксперт. — Скажу честно: чтобы достичь среднего европейского уровня жизни нам нужно не менее 40-ка лет ускоренного роста – не ниже 7% в год. А для этого нам нужно несколько десятилетий очень упорных реформ. И чтобы смены власти не влияли на избранный курс и упорство в достижении целей".

"Существующая методология расчета априори содержит колоссальную систематическую ошибку"

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко поясняет, что Госстат дает оценку размера средней зарплаты на основании данных о размере выплат наемным работникам, которые работают на предприятиях со штатным количеством сотрудников свыше 10 человек.

"В результате, из примерно 16 млн работающих в Украине, так называемая средняя зарплата считается только по данным примерно 7 млн наемных работников. То есть, существующая методология расчета — априори содержит колоссальную систематическую ошибку, — подчеркивает Юрий Гаврилечко. – К тому же, Госстат приводит размер средней зарплаты брутто, то есть с включением в нее НДФЛ, военного сбора и отчислений в Фонд соцстраха. Таким образом, размер зарплаты завышается на 20% минимум от того, что люди реально получают на руки".

По мнению эксперта, достаточно четкое представление о средней зарплате дает Пенсионный Фонд Украины, когда обнародует данные по всем застрахованным лицам о размере среднемесячного дохода, с которого уплачивался ЕСВ.

"Повысить зарплату можно единственным образом — обеспечив условия для роста экономики. Это обязательное, но недостаточное условие. Но до тех пор, пока оно не будет выполнено, говорить о других – бессмысленно", — резюмирует Юрий Гаврилечко.

"Разрыв между доходами работников низкооплачиваемых и высокооплачиваемых профессий чрезвычайно велик"

Кандидат экономических наук Александр Вовченко уверен, что средняя заработная плата по данным Госстатистики — это достаточно условный индикатор, который не отражает действительного положения вещей.

"Ведь большая часть занятого населения Украины получают мизерную зарплату, тогда как топ-чиновники — высокую, иногда — заоблачную. Разрыв между доходами работников низкооплачиваемых и высокооплачиваемых профессий чрезвычайно велик, — отмечает экономический эксперт. — Второй момент: львиная доля украинского заработного фонда находится в тени. Многие украинцы получают зарплату — полностью или частично — "в конвертах". Что, понятно, не отображается в официальной статистике. Чтобы изменить эту ситуацию, нужно хотя бы вдвое уменьшить фискальное бремя на работодателей".

Вместе с тем, продолжает Александр Вовченко, уровень сегодняшних зарплат в Украине не способен обеспечить достойный уровень жизни. А потому качество жизни украинцев постоянно снижается. По мнению эксперта, стоит учесть и тот момент, что на одного работающего в семье приходится несколько неработающих. На фоне массовой безработицы, низких социальных выплат, постоянного роста цен и инфляции ситуация в украинских семьях довольно критическая.

"Учитывая, что зарплата в Украине очень далека от европейских зарплат, это напрямую влияет на массовую трудовую миграцию наших сограждан. А чтобы приблизить отечественные зарплаты к европейскому уровню, нужно привлечь инвестиции для создания новых рабочих мест. Основная наша проблема — это нехватка рабочих мест. Нам нужно занять всё трудоспособное население Украины, и тогда экономики окрепнет. Второй ключевой момент — нам нужно вывести экономику из тени. А для этого уровень доверия населения к власти должен измениться. Это можно сделать, если обеспечить верховенства права, реформировать судебную и правоохранительную системы, начать реальную борьбу с коррупцией, упростить условия ведения бизнеса, снизить налоговое бремя", — резюмирует Александр Вовченко.

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