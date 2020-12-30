Средняя зарплата в Украине сократилась: сколько теперь зарабатывают в разных регионах

В предверии нового года, эксперты подсчитали среднюю зарплату в Украине и выяснили, что она сократилась на 187 гривен. В общем средняя зарплата официально трудоустроенных украинцев составляет 11 987 гривен.

ФОТО: Из открытых источников

Из регионов, где средняя зарплата является самой высокой, эксперты определили город Киев и область, Донецкую, Днепропетровскую и Запорожскую область.

Так, в Киеве средняя зарплата равняется немного больше 17 с половиной тысяч гривен, в то время как в Донецкой области это значение меньше на пять тысяч гривен. В Киевской области зарабатывают немного больше 12 тысяч. Такая же ситуация в Днепропетровской и Запорожской областях.

А вот меньше всего зарабатывают жители Черниговской, Херсонской, Волынской, Житомирской и Кировоградской областях. В этих регионах средняя зарплата равняется около 10 тысяч гривен.

Напомним, что ранее аналитики провели исследование и выяснили, готовы ли работодатели поднимать зарплаты своим сотрудникам в 2021 году. В ходе опроса выяснилось, что четверть руководителей компании планируют повышать заработные платы подчиненным с нового года, при этом каждая пятая компания решает оставить размер оклада неизменным.

Издание "Комментарии" также сообщало, на какую минимальную зарплату могут рассчитывать украинцы в 2021 году. Как известно, 15 декабря Верховная Рада Украины приняла главную смету страны на 2021 год во втором чтении. Согласно документу, с 1 января минимальная зарплата в Украине вырастет на 20% – до 6 тысяч гривен, а второе повышение (до 6 500 гривен) ко второму чтению перенесли с 1 июля на 1 декабря.









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