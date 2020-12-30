kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.12.2020

BTC/USD

28431.89

ETH/USD

740.81

LTC/USD

130.71

НБУ 30.12.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.73

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Бизнес экономика Средняя зарплата в Украине сократилась: сколько теперь зарабатывают в разных регионах
commentss НОВОСТИ Все новости

Средняя зарплата в Украине сократилась: сколько теперь зарабатывают в разных регионах

Наивысшую зарплату зарабатывают в столице

сегодня, 08:59
Автор:

Елизавета Черных

В предверии нового года, эксперты подсчитали среднюю зарплату в Украине и выяснили, что она сократилась на 187 гривен. В общем средняя зарплата официально трудоустроенных украинцев составляет 11 987 гривен. 

Средняя зарплата в Украине сократилась: сколько теперь зарабатывают в разных регионах

ФОТО: Из открытых источников

Из регионов, где средняя зарплата является самой высокой, эксперты определили город Киев и область, Донецкую, Днепропетровскую и Запорожскую область. 

Так, в Киеве средняя зарплата равняется немного больше 17 с половиной тысяч гривен, в то время как в Донецкой области это значение меньше на пять тысяч гривен. В Киевской области зарабатывают немного больше 12 тысяч. Такая же ситуация в Днепропетровской и Запорожской областях. 

А вот меньше всего зарабатывают жители Черниговской, Херсонской, Волынской, Житомирской и Кировоградской областях. В этих регионах средняя зарплата равняется около 10 тысяч гривен. 

Напомним, что ранее аналитики провели исследование и выяснили, готовы ли работодатели поднимать зарплаты своим сотрудникам в 2021 году. В ходе опроса выяснилось, что четверть руководителей компании планируют повышать заработные платы подчиненным с нового года, при этом каждая пятая компания решает оставить размер оклада неизменным. 

Издание "Комментарии" также сообщало, на какую минимальную зарплату могут рассчитывать украинцы в 2021 году. Как известно, 15 декабря Верховная Рада Украины приняла главную смету страны на 2021 год во втором чтении. Согласно документу, с 1 января минимальная зарплата в Украине вырастет на 20% – до 6 тысяч гривен, а второе повышение (до 6 500 гривен) ко второму чтению перенесли с 1 июля на 1 декабря.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/groshi/serednya-zarplata-v-ukrayini-skorotilas-1697827.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ