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США хотят начать процесс передачи конфискованных активов России

Министерство юстиции США планирует в течение нескольких месяцев начать процесс передачи конфискованных активов России в пользу Украины.

сегодня, 13:46
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Автор:

Давиденко Евгения

Процедура будет проходить через Государственный департамент, что предусмотрено недавно проголосованным законом. Об этом пишут Комментарии со ссылкой на Укринформ.

США хотят начать процесс передачи конфискованных активов России

Фото: pixabay


По словам директора оперативной группы Министерства финансов США по выявлению и конфискации незаконно заработанных активов Эндрю Адамса, в конце декабря Конгресс США принял, а президент Байден подписал закон о государственном бюджете на 2023 год, среди положений которого было определено право Минюста передавать конфискованные средства Госдепартамента с целью оказания помощи Украине.


Впрочем, закон не определяет пути для передачи всех конфискованных средств, которые могут быть собраны в результате наших усилий, отметил чиновник.


В частности, по его словам, этому правилу не подпадают активы, изъятые в связи с нарушениями экспортного контроля.


"Это не "серебряный шар", но все же позволяет надеяться, что мы увидим первые передачи (конфискованных активов – ред.) от Министерства юстиции Госдепартамента в ближайшие недели и месяцы", — цитирует издание слова Эндрю Адамса.


По его мнению, эти суммы являются "мизерными по сравнению с ценой катастрофы, вызванной россией народа Украины на украинской земле", однако, по его убеждению, этот вклад также будет важен.


Ранее мы писали о том, как происходит обсуждение влияния санкционной политики коллективного Запада на экономику России. В частности, Россия потеряла около 50 млрд. долларов нефтяных доходов в 2022 году, констатировали эксперты. А Координатор санкционного проекта НАПК Дарья Софина отметила, что индивидуальные санкции преследуют цель повлиять на поведение лиц, причастных к агрессии России в Украине. По ее словам, замороженные частные активы в разных юрисдикциях – на 19 млрд. евро в странах ЕС и 30 млрд. долларов в США. Кроме того, правительство Канады начало процесс изъятия 26 млн долларов, принадлежащих подсанкционному Роману Абрамовичу.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3655626-ssa-mozut-najblizcimi-tiznami-pocati-peredacu-ukraini-castini-konfiskovanih-aktiviv-rf.html
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