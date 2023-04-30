США выделяют очередной транш на поддержку бизнеса в Украине: поможет ли это предпринимателям

В Украину прибыла делегация США, подписав соглашение о выделении 25 миллионов долларов для поддержки быстрорастущего малого и среднего бизнеса. Эксперты проанализировали эту информацию специально для издания "Комментарии".

Делегация США приехала в Украину. Фото twitter.com/USAmbKyiv

Печально, что зарубежные партнеры не слышат украинских предпринимателей

Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич считает, что ситуацию можно охарактеризовать известным выражением: "Ежики кололись, плакали, но продолжали есть кактус".

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"Печально, что наши зарубежные партнеры, к которым мы как предпринимательское сообщество разными способами пытаемся достучаться, не слышат нас. Мы постоянно подчеркиваем, что необходимы прямые контакты, прямые конкретные программы, которые будут непосредственно помогать украинскому бизнесу – без "прокладки" в виде нашей коррумпированной власти. К сожалению, наши партнеры то ли нас не слышат, то ли по какой-то причине целенаправленное дают нашей коррумпированной власти и далее обогащаться. При этом загоняя весь бизнес в рабское стойло. Конечно, огромное спасибо, что США выделяют 25 миллионов долларов на поддержку украинского предпринимательства. За любую сумму, даже меньшую, следует благодарить. Вопрос в том – насколько та или иная сумма реально помогает украинскому бизнесу, а не кошельку коррумпированного чиновника", – поясняет эксперт.

По его словам, за время действия военного положения в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки выдали льготных кредитов более чем на 100 млрд грн. Это – более 25 млн долларов. Но при этом, акцентирует Сергей Доротич, данная программа практически не помогает конкретно предпринимателям выживать в это сложное время.

"Мы испытывали огромные трудности и до полномасштабного вторжения, а уж тем более – после. Данная программа, как и большинство тех, что помпезно презентуются нашими правительством, президентом, является исключительно кормушкой для избранных. Я лично пытался трижды получить кредит по программе 5-7-9%. Безрезультатно. Сейчас предпринимаю уже четвертую попытку. Похоже, с тем же результатом. И точно так – многие мои коллеги. Чтобы принять участие в этой программе, необходимо иметь кума, свата, брата или партнера при власти", – считает эксперт.

Так, уверяет он, работает вся наша финансовая система. Все банки – что государственные, что коммерческие.

"Они вся повязаны одними нитями. Как кукловод над ними довлеет НБУ. Который, ни для кого не секрет, также является кормушкой. Не удивительно, что ряд его предыдущих руководителей сбежал за границу, – отмечает Сергей Доротич. – Потому – спасибо, конечно, нашим партнерам. Но, предполагаю, что с этой программы, равно как с многих предыдущих, реально нуждающийся украинский малый и средний бизнес практически ничего не получит. В отличие от наших властьимущих и их вассалов. Мы просим зарубежных партнеров о прямых контактах именно с реальными предпринимателями. Просим давно. Увы, но пока нас не слышат".

В нынешних реалиях обязателен общественный контроль, а также контроль американской Фемиды за любыми средствами, которые к нам поступают

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь рассуждает так:

"Всё выглядит очень оптимистично. Но важно увидеть подписанные документы. Это явный сигнал со стороны США, что малому и среднему бизнесу Украины нужна поддержка. Кому, как не Штатам в этом разбираться? Они – мировые экономические лидеры, понимают, как работает рынок. И какой сектор экономики лучше усиливать, чтобы в целом экономика восстанавливалась. Кроме того, такой шаг говорит, что, похоже, вскоре военные действия завершаться. И этому, конечно, следует порадоваться".

При этом, акцентирует эксперт, важно понимать, какими инструментами будут контролироваться выделенные средства.

"В нынешних реалиях обязателен общественный контроль, а также контроль американской Фемиды за любыми средствами, которые к нам поступают, а потом перераспределяются через государство в разные секторы, – уверен Руслан Соболь. – Если бы в каждом городе-миллионнике (для начала, а потом – и во всех региональных центрах) было представительство соответствующего фонда США, это было бы более эффективно".

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