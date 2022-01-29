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Стала известна цена газа от поставщиков: сколько платим за "голубое" топливо в феврале

В феврале потребители будут платить за газ в пределах 7,7 и 11,99 грн за кубический метр

сегодня, 08:20
Автор:

Олег Терещенко
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В феврале украинские поставщики газа обновили ставки по годовым тарифам. Как сообщает gsminfo.com, в следующем месяце потребители будут платить за газ в пределах 7,7 и 11,99 грн за кубический метр.

Стала известна цена газа от поставщиков: сколько платим за "голубое" топливо в феврале

"голубое" топливо - фото из открытых источников

Учитывая, что правительство запретило поставщикам газа повышать цены в рамках годовых тарифов до конца отопительного сезона, большинство предприятий решили вообще ничего не менять. Лишь одна компания снизила стоимость газа – "Эру Людям". В январе газ от этого поставщика стоил 8,1 грн за куб м. Но в феврале потребители, пользующиеся услугами компании, будут платить за куб топлива всего 7,7 грн. Сейчас это самая низкая цена в Украине.

Все остальные газопоставщики свои тарифы не изменили. Большинство предприятий берут за кубический метр газа до 8 грн. Таких компаний в Украине насчитывается 38 штук.

Самые низкие ценники в "Энерджи Трейд Групп" и "Neogas" — всего 7,8 грн за куб. м. На несколько копеек дороже стоит ресурс для клиентов коммунального предприятия "Луцкводоканал" и компании "Эвода Трейд" — 7,88 грн за кубометр. Подборку самых дешевых поставщиков газа закрывают "Уманьгаз Сбыт" и "Черкассыгаз Сбыт" с ценником 7,89 грн за куб, а также предприятие "Топливэнерго", продающее газ потребителям по 7,9 грн за кубический метр.

Стоимость природного газа у поставщика последней надежды "Нафтогаза" составляет сейчас 7,96 грн за 1 куб м. По такой же цене предлагает горючее и "Тернопольоблгаз сбыт" и винницкий "Газпостачсервис".

Меньше всего повезло жителям Стрыя. Местный поставщик "Стрыйнефтегаз" продает населению горючее по 11,99 грн за куб. В тройку самых дорогих газовых компаний попали также "Юниверс Газ" с ценником 11,4 грн и "ТАС Энергия страны", которая продает горючее по цене 11,22 грн за кубометр.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщали о том, сколько миллиардов гривен стоила паника Украине.


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Источник: https://gsminfo.com.ua/78240-opublikovano-cziny-na-gaz-v-lyutomu-v-yakij-oblasti-bude-najdorozhche.html
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