Все проблемы рынка "Столичный" происходят из-за власти Молчановой

Все проблемы, которые в последнее время начались у рынка "Столичный", а именно: сообщения о захвате, судебные разбирательства и арест счетов происходят из-за якобы действий миноритарного акционера предприятия — руководителя ООО "Сучасні ринкові інновації" Влады Молчановой.

ФОТО: Из открытых источников

Об этом в интервью изданию "Обозреватель" рассказал заместитель генерального директора по работе с арендаторами Дмитрий Долгушевский.

По его словам, c 2011 года рынком "Столичный" владели два собственника: мажоритарный акционер, у которого 77,5% акций — ООО "Аграрный маркетинговый центр" ("АМЦ") и миноритарный, с 22,55% — ООО "Сучасні ринкові інновації" ("СРИ"), владельцем которого является якобы Влада Молчанова. Директором рынка "Столичный", по словам Долгушевского, начиная с 2011 по 2020 год был Алексей Чумак.

В 2019 году на предприятии, по словам замдиректора, начался аудит в связи с тем, что за семь лет существования рынка мажоритарный собственник вроде бы не получал дивидендов.

"В ходе его проведения было якобы установлено, что деньги со "Столичного" систематически возможно выводились на какие-то "левые" предприятия под сомнительными предлогами. Более того, было якобы установлено также, что при строительстве рынка цены на работы и материалы были завышены в разы", — отметил он.

Кроме того, по словам замдиректора по работе с арендаторами, в ходе аудита выяснилось, что без разрешения общего собрания от учредителя, акционеров, как это предусмотрено уставом, все имущество рынка, находящегося на 160 га земли вроде бы было заложено всего за 40 млн грн.

Долгушевский добавил, что суды всех инстанций, вплоть до Верховного признали, что рынок – платежеспособен. Причем, после смены генерального директора, финансовые показатели существенно выросли — за 10 месяцев 2020 года доходы рынка увеличились на 23% — со 133 млн грн до 169,5 млн грн. Параллельно на 19% уменьшились расходы, а операционная прибыль возросла в 6,2 раза, с 10,7 млн грн до 66,9 млн. Рост достиг 56,2 млн грн.

Главная же цель якобы проблем "Столичного", по мнению замдиректора – "купить возможно за копейки" рынок, чтобы его снести и начать масштабную застройку.

"Рынок занимает сто шестьдесят гектар земель ", — подчеркнул Долгушевский.

Он напомнил, что целевое назначение земли, на которой стоит "Столичный" — для размещения сельскохозяйственного рынка. Поэтому, в случае если он перестанет существовать — тысячи украинских производителей потеряют возможность реализовывать собственную продукцию на крупнейшей сельскохозяйственной площадке страны.

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