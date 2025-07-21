Стала известна страна, где украинцы массово открывают бизнес, выезжая из Украины

По состоянию на начало июля 2025 года в Польше зарегистрировано 29 044 компаний, конечными бенефициарами которых являются граждане Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Опендатабот".

Бизнес в Украине. Фото: из открытых источников

"Почти половина из них была открыта украинцами уже с начала полномасштабной войны — 13 014 бизнесов. В общем 208 251 компания была открыта за последние 3,5 года в Польше. 6% новых бизнесов за это время приходится на украинцев", — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего компаний было зарегистрировано украинцами в 2022 году — 4 780 бизнесов. Это на треть больше, чем в 2021 году.

Больше всего украинских компаний сконцентрировано в трех воеводствах: Mazowieckie (в частности, Варшава) — 11 568 компаний, Małopolskie (Краков и регион) — 3 200 бизнесов и Dolnośląskie (Вроцлав и окрестности) — 3 019.

При этом большинство украинских компаний, зарегистрированных украинцами после начала полномасштабной в Польше является малым бизнесом. Так, почти 10 тысяч компаний имеют уставный капитал менее 10 тыс. злотых (более 2,7 тыс. долл). Только у 133 бизнесов капитал более 500 тыс. злотых (более 137 тыс. долл.).

В "Опендатабот" также напомнили, что в 2024 году украинцы уплатили почти 1,65 млрд злотых (414 млн долл.) в госбюджет Польши налогов на доходы физических лиц и на прибыль юрлиц.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине в этом году было зарегистрировано более 137 тысяч новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП). В то же время более 157 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность. Об этом сообщает платформа "Опендатабот".

Отмечается, что более 137 тысяч новых ФЛП было зарегистрировано в этом году – и в то же время более 157 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность по данным Единого государственного реестра. Треть дел, закрывшихся в 2025, работали менее двух лет. Еще 5,3 тысячи предпринимателей – так называемые ФОП-однодневки, просуществовавшие несколько недель.



