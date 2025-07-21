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Стала известна страна, где украинцы массово открывают бизнес, выезжая из Украины

Подавляющее большинство компаний было зарегистрировано украинцами в 2022 году

21 июля 2025, 15:10
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Кравцев Сергей

По состоянию на начало июля 2025 года в Польше зарегистрировано 29 044 компаний, конечными бенефициарами которых являются граждане Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Опендатабот".

Стала известна страна, где украинцы массово открывают бизнес, выезжая из Украины

Бизнес в Украине. Фото: из открытых источников

"Почти половина из них была открыта украинцами уже с начала полномасштабной войны — 13 014 бизнесов. В общем 208 251 компания была открыта за последние 3,5 года в Польше. 6% новых бизнесов за это время приходится на украинцев", — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего компаний было зарегистрировано украинцами в 2022 году — 4 780 бизнесов. Это на треть больше, чем в 2021 году.

Больше всего украинских компаний сконцентрировано в трех воеводствах: Mazowieckie (в частности, Варшава) — 11 568 компаний, Małopolskie (Краков и регион) — 3 200 бизнесов и Dolnośląskie (Вроцлав и окрестности) — 3 019.

При этом большинство украинских компаний, зарегистрированных украинцами после начала полномасштабной в Польше является малым бизнесом. Так, почти 10 тысяч компаний имеют уставный капитал менее 10 тыс. злотых (более 2,7 тыс. долл). Только у 133 бизнесов капитал более 500 тыс. злотых (более 137 тыс. долл.).

В "Опендатабот" также напомнили, что в 2024 году украинцы уплатили почти 1,65 млрд злотых (414 млн долл.) в госбюджет Польши налогов на доходы физических лиц и на прибыль юрлиц.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине в этом году было зарегистрировано более 137 тысяч новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП). В то же время более 157 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность. Об этом сообщает платформа "Опендатабот".

Отмечается, что более 137 тысяч новых ФЛП было зарегистрировано в этом году – и в то же время более 157 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность по данным Единого государственного реестра. Треть дел, закрывшихся в 2025, работали менее двух лет. Еще 5,3 тысячи предпринимателей – так называемые ФОП-однодневки, просуществовавшие несколько недель.




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Источник: https://opendatabot.ua/analytics/ukrainian-business-in-Poland
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