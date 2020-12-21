Стали известны цены на ёлки в Украине

В преддверии новогодних праздников в городах Украины уже начали продавать ёлки. В этом году планируется продать их около полумиллиона. Среди украинцев большей популярностью пользуется обыкновенная сосна, крымская сосна, пихта, а также европейская ель.

ФОТО: Из открытых источников

В том году цены в разных городах страны будут варьироваться от 48 до 120 гривен за штуку. Средняя цена рождественской красавицы составит 75 гривен за единицу. Об этом сообщается в пресс-службе Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Цены на ёлки в городах Украины:

• Харьков, Полтава, Суммы, Шацк, Луцк – в этих городах цена на ёлку будет стартовать от 48-65 гривен и выше, в зависимости от размера.

• В Тернополе, Николаеве, Херсоне, Ровно и Хмельницком стоимость ёлок - от 67 гривен за единицу.

• На территории городов Житомир, Чернигов, Днепр, Черкассы, Ужгород рождественский атрибут обойдется от 75 гривен и выше.

• Более дорогие ёлки будут в Одессе, Виннице, Донецке и Кропивницком. Цены на них будут от 89 гривен.

• Самые дорогие по стоимости ёлки будут в Запорожье, Львове, Ивано-Франковске, Киеве, Луганске и Черновцах. Стоимость новогодней ёлки будет от 94 гривен. В Ивано-Франковске цена на ёлки будет стартовать от 120 гривен, что делает этот город первым в списке по самым дорогим ёлкам.

Вышеуказанные цены будут актуальны только в том случае, если ёлка будет приобретена в пунктах лесного хозяйства. Стоимость ёлок в других местах может отличаться.

Пресс-служба Вовчанского лесного хозяйства сообщает о таких ценах на ёлки:

До 1,5 м. — 50,00 гривен з НДС;

От 1,6 до 2,0 м. — 60,00 гривен;

От 2,1 до 2,5 м. — 100,00 гривен;

От 2,6 до 3,0 м. — 170,00 гривен.

В случае, если ёлка превышает высоту 3 метров, её стоимость увеличивается на 25 гривен за каждый последующий метр.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" предлагал читателям подборку подарков, которыми можно порадовать своих родных и близких на новогодние праздники, а также рассказал о ценах на оливье и крабовый салат.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!