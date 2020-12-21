Стали известны цены на ёлки в Украине

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Мокрик Анастасия
В преддверии
новогодних праздников в городах Украины уже начали продавать ёлки. В этом году
планируется продать их около полумиллиона. Среди украинцев
большей популярностью пользуется обыкновенная сосна, крымская сосна, пихта, а
также европейская ель.
ФОТО: Из открытых источников
В том году цены в
разных городах страны будут варьироваться от 48 до 120 гривен за штуку. Средняя
цена рождественской красавицы составит 75 гривен за единицу. Об этом сообщается в пресс-службе Государственного агентства лесных ресурсов Украины.
Цены на ёлки в городах Украины:
• Харьков, Полтава,
Суммы, Шацк, Луцк – в этих городах цена на ёлку будет стартовать от 48-65
гривен и выше, в зависимости от размера.
• В Тернополе,
Николаеве, Херсоне, Ровно и Хмельницком стоимость ёлок - от 67
гривен за единицу.
• На территории
городов Житомир, Чернигов, Днепр, Черкассы, Ужгород рождественский атрибут обойдется
от 75 гривен и выше.
• Более дорогие
ёлки будут в Одессе, Виннице, Донецке и
Кропивницком. Цены на них будут от 89 гривен.
• Самые дорогие по стоимости ёлки будут в Запорожье, Львове, Ивано-Франковске, Киеве, Луганске и Черновцах. Стоимость новогодней ёлки будет от 94 гривен. В Ивано-Франковске цена на ёлки будет стартовать от 120 гривен, что делает этот город первым в списке по самым дорогим ёлкам.
Вышеуказанные цены будут актуальны только в том случае, если ёлка будет приобретена в пунктах лесного хозяйства. Стоимость ёлок в других местах может отличаться.
Пресс-служба Вовчанского лесного хозяйства сообщает о таких ценах на ёлки:
До 1,5 м. — 50,00 гривен з НДС;
От 1,6 до 2,0 м. — 60,00 гривен;
От 2,1 до 2,5 м. — 100,00 гривен;
От 2,6 до 3,0 м. — 170,00 гривен.
В случае, если ёлка превышает высоту 3 метров, её стоимость увеличивается на 25 гривен за каждый последующий метр.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" предлагал читателям подборку подарков, которыми можно порадовать своих родных и близких на новогодние праздники, а также рассказал о ценах на оливье и крабовый салат.
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