Стало известно, где бизнес не выживает и вынужден закрываться

По информации Опендатабот, в течение первых четырех месяцев 2024 года прекратила свою деятельность 30 904 ФЛП. Однако есть и хорошая новость, новых бизнесов все же было открыто в два раза больше. Эта цифра составляет 74 тысячи только за первый квартал текущего года.

Частный бизнес в Украине

Как стало известно, чаще всего прекращают работу ФЛП, которые работают в сфере розничной торговли – 10 773 (34.9%). Кроме того, как это ни странно, но второе место среди закрывшихся бизнесов принадлежат ФЛП, которые занимались компьютерным программированием (10.1%). И закрывают тройку "лидеров" среди тех, кому было тяжело выжить – работавшие в сфере оптовой торговли ФЛП (6.2%).

Кроме того, по информации Опендатабот, больше всего бизнесов закрылось в Киеве — более 3,8 тысяч или 12,4%. На втором месте этого антирейтинга оказалась Харьковская область. Там прекратило работу почти 2,4 тысячи ФЛП (7.7%). На третьем месте рейтинга оказалась Днепропетровская область. Там также закрылось почти 2,4 тысяч бизнесов.

Как оказалось, тяжело выживать бизнесу в Одесской и Львовской областях. Там закрылось соответственно 7,7% и 6,8% бизнесов.

Кроме того, известно, что более 23% ФЛП, созданных в прошлом году, прекратили свою деятельность в 2024 году. Это 7,3 тысяч бизнесов.

Напомним, ранее стало известно, что в первом квартале текущего года в Украине было открыто рекордное количество ФЛП, а именно: 74 050. Как отметили в Опендатаботе, это на 33,6% больше, чем в прошлом году, и 18% больше, чем до начала. полномасштабное вторжение в 2021 году. Наиболее часто ФЛП открывали в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях. Зачастую новые бизнесы работают в сфере розничной торговли.

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