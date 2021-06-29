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Главная Новости Бизнес экономика Стало известно имя вероятного организатора протестов шахтеров под Минэнерго
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Стало известно имя вероятного организатора протестов шахтеров под Минэнерго

Владелец шахты «Краснолиманская» считает, что сотрудники Минэнерго имеют непосредственное отношение к протестам

сегодня, 20:29
Автор:

Станислав Молчанов

Руководство шахты "Краснолиманская", расположенной в Покровском районе Донецкой области, заявляет, что новый заместитель министра энергетики Алексей Кураков якобы организовывает протест шахтеров под стенами Министерства энергетики.

Стало известно имя вероятного организатора протестов шахтеров под Минэнерго

Протесты шахтеров под Минэнерго

По мнению представителей руководства шахты, группа влияния во главе с замминистра использует многомилионную задолженность по заработной плате государственной части шахты "Краснолиманская" для провоцирования министра энергетики к переделу угольного рынка.

Владелец частной части шахты "Краснолиманская" Виталий Кропачев заявляет, что в течение двух лет после выборов, разные люди пытаются получить контроль над предприятием и другими его активами.

"Не выплачивается миллиардная задолженность, обманом втягиваются правоохранительные органы и вот теперь новая история с попытками приписать мне протесты шахтеров. Протесты – это неконструктивная форма ведения дел. Мы отстаиваем свои интересы в судах, открытых дискуссиях и уверены в том, что с достоинством выйдем из сложившегося кризиса. Однако вызывает обеспокоенность активность моих бывших менеджеров, которые получили должности в Министерстве энергетики", – говорит Кропачев.

Отметим, ранее отечественные СМИ писали, что Алексей Кураков, который ранее руководил департаментом обогащения углей в холдинге Виталия Кропачева, назначен заместителем министра энергетики и угольной промышленности. Его коллега по холдингу "Укрдонинвест" Виталий Довгаль отвечает за коммерцию в государственной компании "Центрэнерго".

"Комментарии" писали, что член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, почему растет себестоимость добычи угля.


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