Стало известно, как репутация Маска влияет на интерес покупателей к Tesla

Число потенциальных покупателей Tesla в Соединенных Штатах сокращается, что, возможно, связано с поляризацией личности руководителя корпорации Илона Маска, формирующая неоднозначную реакцию, информирует Reuters , ссылаясь на опрос компании Caliber.

Илон Маск (фото из открытых источников)

Отмечают, что тогда, когда Tesla продолжила демонстрировать высокие темпы роста продаж в 2023 году, из-за агрессивного снижения цен, производитель электромобилей, как ожидается, проинформирует о небольших квартальных продажах уже 2 апреля.

Показатель внимания Caliber к Tesla, предоставленный эксклюзивно Reuters, упал до 31% в феврале, что меньше половины его максимума в 70% в ноябре 2021 года, когда компания начала отслеживать интерес потребителей к бренду. Только за январь показатель оценки Tesla упал на 8 процентных пункта.

"Очень вероятно, что сам Маск способствует падению репутации", — отмечает глава компании Caliber Шахар Зильбершац, объяснив, что опросы, проведенные специалистами его компании, показывают, что 83% американцев связывают Маска с Tesla.

Согласно прогнозу исследовательской компании Cox Automotive, общие продажи электромобилей в Америке вырастут на 15% в первом квартале этого года. Прогнозируется, что продажа Tesla вырастет на 3%.

"Замедление темпов роста электромобилей становится замедлением темпов роста Tesla", – заявила аналитик Cox Стефани Вальдес Стрэти.

"Неординарная личность Маска пошла на пользу Tesla, поскольку он способствовал борьбе с изменением климата, переосмысливая автомобили как стильные электрические компьютеры на колесах, которые могут превзойти бензиновые машины по внешнему виду, производительности и управляемости", — отмечается в публикации.

Корпорация Tesla достигала стремительного ежегодного роста продаж более десяти лет. Но в последнее время миллиардер вызывает споры, обнародуя свои комментарии и действия, в частности, его приверженность Республиканской партии.

В консалтинговой компании Brand Finance обнаружили, что репутация Tesla снизилась в 2023 году в США, Нидерландах, Франции, Великобритании и Австралии. При этом ее репутация не пострадала в Китае, где доступ к новостям о компании и ее учредителе мог быть ограничен, и в Германии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Маск предлагает мирные переговоры