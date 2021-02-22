Стало известно, какие продукты подорожают в марте

Стало известно, подорожание каких продуктов стоит ждать в марте. Об этом сообщается на сайте Украина 24.

Цены на продукты в Украине: что подорожает в марте. Фото: dengi.informator.ua

Вырастет цена на ряд необходимых продовольственных товаров - яйца, сахар и подсолнечное масло. В частности подорожание вызвано ростом цен на зерно.

Согласно сюжету Украины 24, яйца подорожали на половину за этот год. Отныне десяток можно приобрести в среднем за 39 грн. Связано это с засухой и ростом цен на корм для кур, в составе которого — зерно.

Прогнозы относительно других продуктов также не очень хорошие. Поэтому весной могут подняться в цене хлеб, макароны, кондитерские изделия, сахар и масло.

"Мы видим уже определенную стабилизацию. И вполне вероятно, что уже дальнейшего роста цен на зерно не будет. Однако еще некоторый шлейф в повышении цен на муку и на определенные субпродукты может быть в рамках от 5 до 10%", — прокомментировал ситуацию советник по стратегическому развитию президента "Украинского клуба аграрного бизнеса" Владимир Лапа.

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