Стало известно, какие продукты подорожают в марте

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Кириєнко Анна
Стало известно, подорожание каких продуктов стоит ждать в марте. Об этом сообщается на сайте Украина 24.
Цены на продукты в Украине: что подорожает в марте. Фото: dengi.informator.ua
Вырастет цена на ряд необходимых продовольственных товаров - яйца, сахар и подсолнечное масло. В частности подорожание вызвано ростом цен на зерно.
Согласно сюжету Украины 24, яйца подорожали на половину за этот год. Отныне десяток можно приобрести в среднем за 39 грн. Связано это с засухой и ростом цен на корм для кур, в составе которого — зерно.
Прогнозы относительно других продуктов также не очень хорошие. Поэтому весной могут подняться в цене хлеб, макароны, кондитерские изделия, сахар и масло.
Напоминаем, что индексация пенсий в Украине должна начаться с первого марта. Однако существует риск переноса этой процедуры на более поздний период. При каком условии состоится перенос, читайте в нашем материале.
Ранее сообщалось, что ситуация с тарифами, в частности на газ, в Украине постепенно решается. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к правительству". Что будет с ценами на коммунальные услуги, читайте в нашем материале.
Также сайт "Комментарии" сообщал, что финансирование субсидий в феврале сократится. В чем причина, узнавайте в нашем материале.
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