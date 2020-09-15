Стало известно, на сколько вырастет минимальная пенсия в Украине в следующем году

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность - минимальная пенсия - в Украине в следующем году повысится на 165 грн. Об этом свидетельствуют данные в проект государственного бюджета на 2021 год, который размещен на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно документу, с 1 января следующего года минимальная пенсия составит 1769 грн. Первое повышение на 85 грн планируется 1 июля - сумма вырастет до 1854 грн. А с 1 декабря должны увеличить выплату еще на 80 грн, что будет достигать 1934 грн.

Напомним, минималку в 2021 году собираются повышать два раза, как предусматривает проект государственного бюджета. Так, минимальная заработная плата в Украине в следующем году должна вырасти на 30%. Первое повышение запланировано уже с нового года.

Ранее сообщалось, что правительство одобрило проект госбюджета на 2021 год и подало его в Верховную Раду. Она намерена рассмотреть его уже в пятницу. Проект назвали "бюджетом возможностей для развития" и определили его ключевые приоритеты. Насколько главный финансовый документ, оценивая эти приоритеты и общую ситуацию, может стать "бюджетом возможностей для развития" и каковы перспективы его принятия - на эти и многие другие вопросы ответили эксперты.

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