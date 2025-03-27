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Стало известно, насколько подорожала пасхальная корзина

Стоимость пасхальной корзины колеблется в зависимости от супермаркета от 950,19 грн. до 1124,67 грн.

27 марта 2025, 09:05
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Кравцев Сергей

Исследователи выяснили, что средняя цена пасхального набора в Украине в 2025 году равняется 1124,77 грн, что на 17% больше по сравнению с 2024 годом. Отмечается, что это обусловлено повышенным спросом на ряд продуктов и инфляционными процессами.

Стало известно, насколько подорожала пасхальная корзина

Стоимость пасхальной корзины. Фото из открытых источников

Исследователи решили сравнить стоимость стандартной пасхальной корзины, которая содержит 10 яиц, 1 кг твердого сыра, 1 кг с/у колбасы, белый батон, упаковку хрена, а также набор из трех свечей в самых популярных сетях супермаркетов Украины.

Так, стоимость пасхальной корзины колеблется в зависимости от супермаркета от 950,19 до 1124,67 грн.

Покупатель "АТБ" должен заплатить за этот набор 950,19 грн., METRO — 1083,93 грн., Auchan — 1114,40 грн., "Сильпо" — 1124,67 грн., Novus — 1189,73 грн.

Также, воспользовавшись математическим подсчетом, аналитики подсчитали среднюю стоимость приготовления домашней куличи, состоящей из 700 г муки, шести куриных яиц, 180 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, изюма и 40 г дрожжей. Примерная цена на выпечку составляет 202 грн.

Отмечено, что количество людей, которые готовят куличи дома и покупающих их в кафе или магазинах, почти равно — 31% и 33% соответственно.

Читайте на портале "Комментарии" — причиной удорожания стала активизация спроса со стороны розничных сетей и оптовых компаний, а также сокращение поставок импортной продукции. В то же время, неблагоприятные погодные условия повлияли на объемы сбора огурцов в отечественных теплицах, что также способствовало удорожанию. Следует ли ожидать дальнейшего роста цен – читайте в материале.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украине с 1 марта возобновили контроль за ценами на лекарственные средства в аптечных заведениях. Проверки проводят специалисты Госпродпотребслужбы.

Стало известно, насколько подорожала пасхальная корзина - фото 2




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Источник: https://codes.com.ua/research/velykodni-trendy
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