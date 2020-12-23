Стало известно, сколько каждый украинец заплатил за госдолг в текущем году

Внешние заимствования Украины, кредиты МВФ и прочие вливания в экономику якобы не особо заметны для кармана среднего украинца. Однако, несмотря на кажущуюся независимость, каждый из граждан отдает свои кровно заработанные на погашение долгов государства. Так, только за 2020 год каждый украинец отдал из своего кармана около 3 тысяч гривен. А на погашение долговых обязательств Украина отдала из бюджета 357,4 млрд грн.

Такую информацию озвучил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, который выступил с комментарием касательно выполнения государственного бюджета.

"Каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долга. Каждый украинец по обслуживанию госдолга уплатил по 3 тыс. грн", — цитирует пресс-служба Пацкана.

Чиновник уточнил, что эти цифры основываются на статистике по состоянию на начало декабря, поскольку как раз на этот месяц приходится львиная доля платежей.

Валерий Пацкан также называет самой большой проблемой внешние заимствования. По его словам, на погашение долга уходит треть бюджета. Впрочем, есть и позитив — за последние месяцы план доходов со стороны Налоговой службы был перевыполнен.

Как сообщал портал "Комментарии", Премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что Украина ожидает получение очередного транша от Международного валютного фонда по программе Stand-by уже в начале 2021 года. А президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что миссия МВФ по первому пересмотру программы Stand-by начнется 21-23 декабря. Чего ждать (и ждать ли) Украине от МВФ в новом году и что МВФ может получить от Украины взамен рассказали украинские эксперты.

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