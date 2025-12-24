Стало известно, сколько процентов ВВП будет отдавать Украина за долги в следующие 3 года

В течение 2026-2028 годов Украина будет ежегодно тратить на обслуживание и погашение государственного долга в среднем 1,19 трлн грн, что составит около 10,4% от ожидаемого валового внутреннего продукта. Такие данные содержатся в долговой стратегии на 2026-2028 годы, которую правительство утвердило на заседании 24 декабря. Об этом пишет ЭП.

Согласно документу, в 2025 году совокупные расходы бюджета на выплату долга и процентов должны составить 1,05 трлн. В 2026 году этот показатель вырастет до 1,17 трлн грн, в 2027-м – до 1,26 трлн грн, а в 2028-м – до 1,29 трлн грн. В среднем государство будет ежегодно направлять на эти цели около 1,193 трлн.

Если сравнивать долговые выплаты с прогнозируемым ВВП, в ближайшие годы их доля будет постепенно уменьшаться: с 11,7% в 2025 году до 9,5% в 2028-м. В Министерстве финансов отмечают, что это свидетельствует о постепенном снижении нагрузки на экономику.

В ведомстве также отмечают улучшение структуры государственного долга. Значительная часть заимствований привлекается на льготных условиях, благодаря чему средневзвешенная стоимость долга летом 2025 снизилась до 4,9% против 7,2% к началу полномасштабной войны.

В то же время 75% госдолга приходится на внешние обязательства, а 77% долга номинированы в иностранной валюте, что создает валютные риски. Несмотря на это, внутренний рынок остается важным источником финансирования: с 2022 года по второй квартал 2025 года чистое внутреннее финансирование достигло 659 млрд грн.

