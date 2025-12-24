Стало відомо, скільки відсотків ВВП віддаватиме Україна за борги у наступні 3 роки

Упродовж 2026-2028 років Україна щороку витрачатиме на обслуговування та погашення державного боргу в середньому 1,19 трлн грн, що становитиме близько 10,4% від очікуваного валового внутрішнього продукту. Такі дані містяться у борговій стратегії на 2026–2028 роки, яку уряд затвердив на засіданні 24 грудня. Про це пише ЕП.

Долар. Фото: з відкритих джерел

Згідно з документом, у 2025 році сукупні витрати бюджету на виплату боргу та процентів мають становити 1,05 трлн грн. У 2026 році цей показник зросте до 1,17 трлн грн, у 2027-му – до 1,26 трлн грн, а у 2028-му – до 1,29 трлн грн. У середньому держава щороку спрямовуватиме на ці цілі близько 1,193 трлн грн.

Якщо порівнювати боргові виплати з прогнозованим ВВП, у найближчі роки їхня частка поступово зменшуватиметься: з 11,7% у 2025 році до 9,5% у 2028-му. У Міністерстві фінансів зазначають, що це свідчить про поступове зниження навантаження на економіку.

У відомстві також наголошують на покращенні структури державного боргу. Значна частина запозичень залучається на пільгових умовах, завдяки чому середньозважена вартість боргу влітку 2025 року знизилася до 4,9% проти 7,2% до початку повномасштабної війни.

Водночас 75% держборгу наразі припадає на зовнішні зобов’язання, а 77% боргу номіновано в іноземній валюті, що створює валютні ризики. Попри це внутрішній ринок залишається важливим джерелом фінансування: з 2022 року по другий квартал 2025 року чисте внутрішнє фінансування сягнуло 659 млрд грн.

