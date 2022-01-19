Стало известно, сколько солнечных панелей установили украинцы в своих домах

Общая мощность частных солнечных панелей превысила 1,2 ГВт, пишет пресс-служба Госэнергоэффективности.

СЭС на крыше - фото из открытых источников

"В 2021 году почти 15 тыс. украинских семей установили солнечные установки. Это фактически вдвое больше, чем в 2020 году. Всего на конец 2021 года в Украине насчитывается около 45 тысяч домохозяйств, использующих солнечные панели", — говорится в сообщении.

Госэнергоэффективность осуществляет ежеквартальный мониторинг на основе данных поставщиков универсальных услуг и операторов системы распределения. И имеет тройку лидеров по количеству установленных семьями СЭС.

Больше солнечных панелей установили семьи из Днепропетровской области. Там на сегодняшний день находится 6466 СЭС, общей мощностью 183 МВт. Далее Закарпатская область – 3744 СЭС общей мощностью 109 МВт и третье место – Тернопольская область – 3447 СЭС общей мощностью 98 МВт.

В Госэнергоэффективности подсчитали, что домохозяйства с установленными солнечными станциями общей мощностью 1205 МВт в среднем за год могут производить около 1400 млн. кВтч электрической энергии.



Для сравнения этого достаточно, чтобы обеспечить около 460 тыс. домохозяйств "чистой" электроэнергией.