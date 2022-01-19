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Стало известно, сколько солнечных панелей установили украинцы в своих домах

В настоящее время в Украине насчитывается около 45 тысяч домохозяйств, которые используют солнечные панели и экономят на счетах за электроэнергию

сегодня, 12:20
Автор:

Лариса Оксенчук
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Общая мощность частных солнечных панелей превысила 1,2 ГВт, пишет пресс-служба Госэнергоэффективности.

Стало известно, сколько солнечных панелей установили украинцы в своих домах

СЭС на крыше - фото из открытых источников

"В 2021 году почти 15 тыс. украинских семей установили солнечные установки. Это фактически вдвое больше, чем в 2020 году. Всего на конец 2021 года в Украине насчитывается около 45 тысяч домохозяйств, использующих солнечные панели", — говорится в сообщении.

Госэнергоэффективность осуществляет ежеквартальный мониторинг на основе данных поставщиков универсальных услуг и операторов системы распределения. И имеет тройку лидеров по количеству установленных семьями СЭС.

Больше солнечных панелей установили семьи из Днепропетровской области. Там на сегодняшний день находится 6466 СЭС, общей мощностью 183 МВт. Далее Закарпатская область – 3744 СЭС общей мощностью 109 МВт и третье место – Тернопольская область – 3447 СЭС общей мощностью 98 МВт.

    В Госэнергоэффективности подсчитали, что домохозяйства с установленными солнечными станциями общей мощностью 1205 МВт в среднем за год могут производить около 1400 млн. кВтч электрической энергии.

    Для сравнения этого достаточно, чтобы обеспечить около 460 тыс. домохозяйств "чистой" электроэнергией.

    "Фактически домохозяйства из СЭС способствуют развитию малой энергогенерации и развитию такого направления, как "просьюмеры". Это отвечает требованиям 4-го энергетического пакета ЕС", - сообщили в Агентстве.

    Также в ведомстве добавили, что использование солнечных панелей позволяет домохозяйствам обеспечивать свои потребности в электроэнергии и становиться более энергоэффективными, а также экономить затраты на электрическую энергию.
    Ранее портал "Комментарии" писал , что школьник из Житомирщины предложил альтернативные источники энергии для разных нужд.


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    Источник: https://www.saee.gov.ua/uk/news/4085
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