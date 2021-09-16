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Стало известно, сколько денег потратили на борьбу с Covid-19 в Украине в 2021 году

На борьбу с Covid-19 ушло около 30 млрд гривен

сегодня, 15:59
Автор:

Антон Рудак

Более 30 млрд гривен за 8 месяцев этого года Украина потратила на борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Стало известно, сколько денег потратили на борьбу с Covid-19 в Украине в 2021 году

Частицы коронавируса, фото "Вокруг света"

Больше всего средств ушло на проведение вакцинации населения от Ковид-19. Сумма составила около 11,8 млрд гривен. А на закупку вакцин Правительство потратило 9,8 млрд гривен из государственного бюджета. Кроме того, государство нуждалось в товарах для проведения вакцинации и услуг для борьбы с коронавирусной инфекцией. На это потратили 2,5 млрд гривен, из них 1,7 млрд из местных бюджетов.

14 млн гривен из предусмотренного 55 млн выплатили заведениям Национальной академии наук Украины за услуги госпитализации больных Ковид-19. Полмиллиарда пошло на обеспечение врачей кислородом. На 2,9 млрд  осуществилась социальная поддержка населения в условиях карантина. 0,8 млрд пошло на помощь временно недееспособным, а на помощь безработным — 1,1 млрд гривен. Одна из самых маленьких выплат — доплаты Нацгвардийцям, военнослужащим, полицейским и ведомственные работникам учреждений здравоохранения — 0,8 млрд гривен.

"Минфин осуществляет системное и комплексное финансирование мер по усилению способности здравоохранения, в частности в борьбе с коронавируса. Проектом бюджета на 2022 предусматривается увеличение расходов на оказание медицинских услуг по программе медицинских гарантий на более 30 млрд грн по сравнению с 2021 годом. Однако также надеемся на сознание граждан о важности собственных усилий для минимизации рисков, связанных с последствиями этого заболевания. Сейчас Украина имеет достаточно вакцин для прививки для тех граждан, которые пока не вакцинировались ", — прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

В целом на борьбу с Ковид-19 было предусмотрено 36 млрд гривен. Почти вся сумма потрачена.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что госдолг Украины вырос на миллиарды. Через размещение еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долларов государственный долг Украины вырос на 20 млрд гривен (или на 1,160 млрд долларов).


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Источник: https://www.mof.gov.ua/uk/news/minfin_u_2021_rotsi_na_borotbu_z_covid-19_vitracheno_ponad_30_mlrd_griven-3085
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