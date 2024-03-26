Стало известно, в каких городах живет больше всего миллиардеров

В рейтинг топ-20 городов мира, в которых проживает наибольшее количество миллиардеров, попали сразу семь китайских городов, три города из США и два – из Индии. Также в рейтинг попали восемь городов из других стран.

Пекин возглавил рейтинг по количеству миллиардеров. Фото из открытых источников

Согласно глобальному рейтингу самых богатых людей мира по результатам 2023 года, самое большое миллиардеров проживает в Пекине — 109. На втором месте оказался Нью-Йорк со 105 миллиардерами. Третью строчку в топ-20 занял китайский Шанхай, в котором проживает 103 миллиардера.

Среди европейских городов больше всего богачей проживает в Лондоне (87 миллиардеров), Москве (57 миллиардеров) и Париже (49 миллиардеров).

В Индии наибольшее количество богачей проживает в Мумбаи (66 миллиардеров).





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