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Стало известно, в каких городах живет больше всего миллиардеров

В столице Китая проживает 109 миллиардеров

26 марта 2024, 21:58
Автор:
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Марьян Ощановский
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В рейтинг топ-20 городов мира, в которых проживает наибольшее количество миллиардеров, попали сразу семь китайских городов, три города из США и два – из Индии. Также в рейтинг попали восемь городов из других стран.

Стало известно, в каких городах живет больше всего миллиардеров

Пекин возглавил рейтинг по количеству миллиардеров. Фото из открытых источников

Согласно глобальному рейтингу самых богатых людей мира по результатам 2023 года, самое большое миллиардеров проживает в Пекине — 109. На втором месте оказался Нью-Йорк со 105 миллиардерами. Третью строчку в топ-20 занял китайский Шанхай, в котором проживает 103 миллиардера.

Среди европейских городов больше всего богачей проживает в Лондоне (87 миллиардеров), Москве (57 миллиардеров) и Париже (49 миллиардеров).

В Индии наибольшее количество богачей проживает в Мумбаи (66 миллиардеров).

Стало известно, в каких городах живет больше всего миллиардеров - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне, ставшие жертвами теракта в концертном зале в Москве, получили бумеранг истории, считает политтехнолог Олег Постернак. "Снова пошла искусственная дискуссия о размышлении, корни которой лишь в желании ее инициаторов устроиться на время в лагере декоративной справедливости и побыть словно более моральными и прогрессивными по сравнению с теми, кто имеет право на сатисфакцию. Пусть даже руками других врагов Российского Рейха", – отметил Олег Постернак.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что правительство России расширило список данных, которые владельцы сайтов обязаны хранить и предоставлять по требованию правоохранительным органам. В список таких данных добавили геолокацию граждан и используемые ими средства. Предлагаемые изменения затрагивают правила хранения данных, установленные для организаторов распространения информации в интернете в 2020 году.



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