Стало известно, в каких регионах Украины работают самые прибыльные предприятия

Госстат Украины опубликовал данные по чистой прибыли-убытку крупных и средних предприятий Украины за I квартал текущего года. В общем, за январь-март 2021 года 71,6% предприятий крупного и среднего бизнеса получили положительный финансовый результат в размере 176,8 млрд грн. прибыли, а вот 28,4% украинских компаний оказались убыточными. Совокупно, крупные и средние предприятия страны получили 133.5 млрд грн. чистой прибыли.

Регионы с самыми прибыльными предприятиями Украины, фото из открытых источников

Если оценивать успешность хозяйствования крупного и среднего бизнеса по абсолютным показателям, то лучшие результаты продемонстрировали предприниматели города Киева (на который приходится 43,5% всей чистой прибыли всех предприятий Украины или 58 млрд гривен), Днепропетровской области (27,0% или 36 млрд грн.), Донецкой и Полтавской областей. Таким образом, на Киев и Днепропетровщину приходится более 70% всех доходов крупного и среднего бизнеса. Правда, не стоит забывать, что компании, зарегистрированные в Киеве, фактически нередко ведут бизнес в других регионах Украины, где и формируются их операционные доходы. А вот регионами-неудачниками по итоговому финансовому результату предприятий оказались Винницкая, Луганская, Николаевская и Черновицкая области, где в I квартале текущего года бизнес оказался убыточным.

В то же время, если сравнивать регионы по проценту предприятий, которые оказались финансово успешными, то первая четверка лидеров изменится: город Киев (75,6% субъектов хозяйствования получили прибыль), Николаевская, Харьковская и Черкасская области (все области — более 70%). Днепропетровщина оказалась лишь пятой. Такой парадокс можно объяснить тем, что наибольшие по размеру предприятия Николаевщины и Харьковщины "производят" и крупнейшие убытки, которые невозможно компенсировать доходами более мелких компаний. А вот наибольший процент убыточных предприятий насчитывается в Луганской (54,2%), Черновицкой (44,2%) и Донецкой (43,8%) областях Украины.

Более подробно с финансовыми результатами работы крупных и средних предприятий Украины по регионам можно ознакомиться в таблице, представленной ниже.





Напомним, что в правительстве Украины недавно анонсировали кадровые изменения на государственных предприятиях.





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