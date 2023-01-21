Стоимость метавселенной достигнет $5 трлн к 2030 году, - исследование

McKinsey & Company подготовила отчет “Value creation in the metaverse”, который показывает, что этом году компании, венчурные и частные инвестиционные фирмы вложили в метавселенную более $120 миллиардов — это более чем в два раза больше, чем $57 миллиардов, вложенных за весь прошлый год. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на

hc.games.





В частности, интерес к метавселенной объясняется технологическим прогрессом в инфраструктуре, необходимой для работы метавселенной, демографическими изменениями, активным маркетингом и вовлечением брендов под руководством потребителей. Рынок увеличивается по мере того, как пользователи исследуют современную версию метавселенной, которая определяется играми, появляются приложения для общения, фитнеса, торговли, виртуального обучения и тд.





Исследование McKinsey показывает, что потребители с нетерпением ждут перехода жизни в метавселенную, причем почти шесть из десяти (59%) предпочитают хотя бы один раз получить опыт метавселенной. Так, клиенты не против заменить физический мир на метавселенную для шоппинга — покупки физических или виртуальных товаров (79%), посещения виртуальных мероприятий или игры в социальные игры (78%), занятия спортом с использованием виртуальной реальности (76%).





"Бизнес-лидеры видят в метавселенной потенциал для оказания влияния и роста маржи. 95% руководителей утверждают, что метаверс окажет положительное влияние на их отрасль в течение 5-10 лет, а 31% утверждает, что метаверс кардинально изменит методы работы в их отрасли. Более того, четверть руководителей ожидают, что в ближайшие пять лет технология обеспечит более 15% общего роста маржи их организации", — пишут в исследовании.





Отчет основан на многочисленных исследованиях и анализе, включая опрос более 3 400 потребителей и руководителей компаний о принятии метавселенной, ее потенциале и возможном влиянии. Исследователи также опросили создателей метавселенных и экспертов отрасли.

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