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Страны, чей годовой ВВП меньше состояния Илона Маска

Если бы богатство Маска было сопоставлено с ВВП каждой страны мира, он был бы на 50-м месте среди самых богатых государств

сегодня, 10:52
Автор:

Елизавета Черных

Илон Маск является одним из богатейших людей на планете и занимает второе место в рейтинге Forbes после основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Эрудит-миллиардер наиболее известен как руководитель компании по производству электромобилей Tesla и частной ракетной компании SpaceX. Согласно рейтингу Forbes, на данный момент его состояние составляет 184 миллиарда долларов. 

Страны, чей годовой ВВП меньше состояния Илона Маска

Илон Маск - фото из открытых источников

Британское издание independent рассказывает, что в 2018 году Маск сообщил, что планирует профинансировать планы SpaceX на Марс, продав "крупный" пакет акций Tesla в какой-то момент в будущем. В то время акции Tesla стоили около 60 долларов. Сегодня они стоят около 900 долларов. Состояние Tesla в значительной степени повлияло на собственный капитал Маска, который теперь эквивалентен годовому ВВП страны малого и среднего размера.

Доход Tesla в значительной степени повлиял на собственный капитал Маска, который теперь эквивалентен годовому ВВП страны малого и среднего размера.

В издании сообщают, что если бы богатство Маска было сопоставлено с ВВП каждой страны мира, по данным Международного валютного фонда, он был бы на 50-м месте среди самых богатых стран мира. Другими словами, если бы собственный капитал Маска был равномерно распределен между всеми 328 миллионами граждан США, каждый получил бы примерно 600 долларов — ту же сумму, которую правительство США выдало в качестве стимулирующего чека во время пандемии.

Страны, чей годовой ВВП меньше состояния Илона Маска - фото 2

В число стран, чей годовой ВВП был бы меньше, чем состояние Маска, попала и Украина, так как по номинальному значению валового внутреннего продукта в долларовом выражении согласно данным МВФ, наша страна занимает 56 место. В перечне также оказались бы множество Африканских стран, среди которых Кения, Эфиопия, Гватемала и другие. 
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский пригласил Маска в Украину. 



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Источник: https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/elon-musk-net-worth-2021-b1784459.html
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