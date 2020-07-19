Страны G20 сделали прогноз для глобальной экономики на фоне пандемии COVID-19

Финансовые чиновники из группы 20 крупнейших экономик (Большая двадцатка, G20) пообещали продолжать использовать все доступные инструменты политики для борьбы с пандемией коронавируса и укрепления глобальной экономики. В G20 также предупредили, что дальнейшие перспективы для глобальной экономики остаются крайне неопределенными. Об этом сообщает Reuters.



Министры финансов G20 и центральные банки в коммюнике, опубликованном после виртуальной встречи в субботу, заявили, что мировая экономика восстановится по мере постепенного возобновления экономического роста. Они также заявили, что необходимы дальнейшие действия для обеспечения роста.

"Мы решительно настроены на продолжение использования всех доступных инструментов политики для защиты жизни людей, рабочих мест и доходов, поддержки глобального экономического восстановления и повышения устойчивости финансовой системы, защищая при этом от рисков снижения", – говорится в заявлении после завершения встречи.

Масштабные ограничения, направленные на прекращение распространения болезни, вызвали значительный спад в мировой экономике и сильнее всего ударили по беднейшим странам мира.

Финансовые чиновники G20 заявили, что 42 из 73 беднейших стран мира обратились с просьбой заморозить официальные двусторонние долговые платежи до конца года, что составляет около 5,3 миллиарда долларов отсроченных платежей.

Отражая озабоченность Всемирного банка по поводу того, что Китай, член "Большой двадцатки" и крупнейший кредитор развивающихся стран, не участвует в полной мере, официальные лица настоятельно призвали всех официальных двусторонних кредиторов полностью и прозрачно реализовать инициативу по приостановлению обслуживания долга.

Они также настоятельно призвали частных кредиторов принять участие на сопоставимых условиях и заявили, что рассмотрят вопрос о продлении моратория на погашение долга во второй половине 2020 года.

Частные кредиторы не получали никаких официальных запросов от стран о приостановке обслуживания долга в рамках инициативы G20, сообщил Институт международных финансов в среду, в преддверии субботнего заседания.

Саудовская Аравия является нынешним председателем G20.

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