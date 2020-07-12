Страны ОПЕК+ просят увеличить темпы нефтедобычи

Некоторые страны-участницы Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) предлагают уменьшить сокращение объемов нефтедобычи в августе этого года. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Такое предложение связывают с восстановлением спроса на нефтепродукты до уровня, который был перед пандемией.

По данным американского издания, 15 июля стран ОПЕК+ соберутся на онлайн-конференцию, чтобы решить, сохранить объемы добычи нефти на уровне 9,6 млн баррелей в сутки, или постепенно уменьшать сокращение нефтедобычи до 7,7 млн баррелей в сутки.

Отметим, что в апреле 2019 года страны ОПЕК+ согласовали крупнейшее в истории сокращение нефтедобычи, что было связано с кризисом, который спровоцировала пандемия коронавируса. Из-за кризиса в мире резко сократился спрос на нефтепродукты, а цена на нефть упала до минусовых показателей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в период пика пандемии в мире отмечалось рекордное падение цены на нефть.

"Нужно учитывать, что на рынке нефти наблюдается очень большой профицит, – пояснял тогда ситуацию эксперт Георгий Кухалейшвили. – Излишки нефти увеличились на нефтебазах с 3 млн баррелей до 20 млн баррелей. Это тоже влияет на обесценивание черного золота"

















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