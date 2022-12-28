Стратегия развития в условиях войны и конкретика: чего бизнес ожидает от власти в 2023 году

В Украинском союзе промышленников и предпринимателей рассказали, что их Антикризисный штаб помощи бизнесу обратился к правительству, президенту и парламенту с рядом рекомендаций по поддержке экономики и производителей в 2023 году.

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Во-первых, предлагают дополнить принятый на 2023 год госбюджет правительственным планом первоочередных мер в экономике. "Бизнес должен понимать, что его будет ждать: объем кредитования, государственный заказ у производителей с конкретными цифрами, тарифы и т.д.", — говорят в УСПП.





Во-вторых, считают необходимым снизить тарифы на грузоперевозки УЗ, повышенные в 2022 году на 70%. Антикризисный штаб предлагает установить максимум – 30%.





В-третьих, в УСПП призывают как можно скорее принять законопроект 7198 о компенсации гражданам за уничтоженное жилье вследствие военной агрессии РФ, а также дать четкие ориентиры производителям строительных материалов по объемам работ по восстановлению жилищного фонда и инфраструктуры и соответствующим госзаказам.





В-четвертых, власти следует обратить внимание на горно-металлургический комплекс, где падение производства составило 68-70%. УСПП совместно с Укрметаллургпромом, Федерацией металлургов Украины готовит совместное обращение к президенту.





"Предлагается обратиться в Турцию, ЕС с просьбой выступить гарантами разблокирования морских портов для ГМК, открыть в рамках инициативы еще порт Николаева, параллельно развивать инфраструктуры Дунайских портов, которые в данных условиях стали "спасательным кругом" для ГМК", — считают предприниматели.





Также государство на фоне критического падения экспорта должно заказывать сталь у своих производителей на нужды восстановления, а на международной арене – договариваться с Великобританией, США, ЕС о продлении на следующие годы уже предоставленных преференций на импорт стали, добавили в УСПП.





В-пятых. Важно своевременно возмещать НДС экспортерам, ведь на фоне отсутствия оборотных средств эти ресурсы поддерживают производителей.





В-шестых, нужно решить проблемы блокирования налоговых накладных: налоговая не должна блокировать накладные, если отчетность не была подана в течение трех дней, поскольку есть объективные обстоятельства (отсутствие света и т.д.).





В-седьмых, правительство совместно с профильными ассоциациями должно представить план установки сети мобильных электростанций мощностью до 50 МВт.





"Украина должна активизировать работу над конкретной реализацией Плана восстановления, в частности, предложить ряд государственных программ (восстановление промышленности, строительства и т.д.). Здесь очень не хватает конкретики и бизнес это беспокоит”, — резюмируют предприниматели.



Экономист Евгений Олейников считает: пора серьезно заняться тылом.



“Создается впечатление, что у нас все руководители основное внимание сосредоточивают на фронте. И если для президента или министра обороны это естественно с точки зрения их сферы ответственности, то для остальных преимущественно "гражданских" министров главным вопросом должен стать как раз тыл. Война затягивается, и хотя наши военные добились, без преувеличения, выдающихся успехов, к сожалению, заставить врага выйти из войны мы все же не смогли, а значит вариант "сначала победим, а потом будем заниматься гражданскими вопросами" не проходит. Мы часто сравниваем себя с Израилем, то надо вспомнить, что Израиль строил свою экономику во время войны, а не после”, — рассуждает Олейников.





Поэтому в следующем году и бизнес, и общество в целом должны увидеть разработку и, самое главное, выполнение стратегии развития национальной экономики в условиях продолжающейся войны.





“Эта стратегия должна, в частности, отвечать на базовые вопросы, такие как энергообеспечение, защита и восстановление функционирования базовой гражданской инфраструктуры, организация функционирования производства. Если в следующем году победим – отлично, сможем продолжить реализацию этой стратегии ускоренными темпами. Если же война будет продолжаться и дальше, то она станет залогом устойчивости общества и способности продолжать борьбу”, — резюмировал эксперт.







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