Суд арестовал корправа и продукцию парфюмерной компании Brocard

Суд наложил арест на корпоративные права парфумерных компаний на сумму 881 тыс. грн. Их конечным бенефициарным владельцем является гражданка россии.

Арестовано имущество Brocard

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в соцсети Telegram.

Согласно информации ведомства, также было арестовано больше 700 тыс. единиц продукции и денежные средства на банковских счетах этих компаний на сумму, превышающую 420 млн грн.

Следствие установило, что должностные лица компании, занимающейся оптовой и розничной торговлей парфюмерией и косметикой, регистрировали налоговые накладные, занижая цену продажи товара. Также отмечается, что в дальнейшем руководство компании не отражали в налоговой и финансовой отчетности фактические объемы реализации продукции. Таким образом, им удалось уклонится от уплаты налога на добавленную стоимость на 33 млн грн. По данным СМИ, речь идет о сети магазинов Brocard.

В сообщении также указано, что должностные лица этой компании сформировали искусственный налоговый кредит по ничтожным сделкам, связанным с якобы предоставлением этим парфюмерным предприятием рекламных услуг. Это привело к занижению налога на добавленную стоимость на 17,8 млн грн. В общей сложности в госбюджет не поступило более 50 млн грн.

Также в Офисе Генпрокурора уточнили, что досудебным расследованием по делу занимается Бюро экономической безопасности.

Мы ранее писали, что в управление АРМА передано денежные средства на сумму 23,7 млн грн, арестованные на банковских счетах предприятия, созданного ПАО "Нефтяная компания "Роснефть". Также "Комментарии" сообщали, что Офис Генпрокурора наложил арест на корпоративные права и 25 объектов недвижимости предприятий, задействованных в производстве бумаги и картона, принадлежащих экс-депутату Госдумы рф, на более 1 млрд грн.





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