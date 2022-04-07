Сумма ущерба от боевых действий в Украине продолжает расти: что известно

Потери экономики Украины в результате боевых действий и обстрелов оккупантами гражданской инфраструктуры составляют от 564 до 600 млрд долларов. Однако по состоянию на 1 апреля сумма ущерба гражданской инфраструктуре выросла более чем на 5 млрд долларов, а общая сумма ущерба составила более 68,2 млрд долларов.

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Такие данные озвучили специалисты команды KSE Institute, работающие над проектом "Россия заплатит". В проекте принимают участие волонтеры из Центра экономической стратегии, Антикоррупционного штаба, Института аналитики и адвокации, Трансперенси Интернешнл Украина и ГП "Прозорро.Продажи".

По подсчетам на 1 апреля оккупанты повредили и разрушили 533 учебных заведения, 300 детских садов, 196 медицинских заведений, 129 заводов и предприятий, 6 800 жилых домов, 54 административных зданий, 266 мостов и мостовых переходов, 10 военных аэродромов, 2 порта, 64 религиозных сооружения, 51 культурный объект.

В вышеуказанную сумму входят расчеты ущерба от повреждения имущества и недвижимости медицинских учреждений, но не учтена сумма ущерба от повреждений на железной дороге и разрушенной или уничтоженной недвижимости в результате обстрелов оккупантами железнодорожных станций.

По данным Министерства инфраструктуры, в результате войны с российскими оккупантами совокупная протяженность поврежденных дорог трех категорий составляют 22 644 км дорог.



Как сообщал портал, министр экономики Юлия Свириденко сообщила о сумме потерь нашего государства с момента полномасштабного вторжения российских оккупантов. Как отметила глава ведомства, сумма единовременных потерь от обстрелов и бомбардировок украинских городов и поселков оккупантами составляет 564,9 миллиарда долларов. Экономисты подсчитали суммы денежных потерь в разных областях.

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