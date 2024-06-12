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Света будет мало. Украинцам прогнозируют зиму в темноте и холоде

Ситуация с электроснабжением в зимний период резко ухудшится

12 июня 2024, 23:47
Автор:
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Марьян Ощановский
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СМИ стало известно, сколько часов в сутки зимой украинцы будут без света.

Света будет мало. Украинцам прогнозируют зиму в темноте и холоде

Света станет меньше. Фото из открытых источников

Как сообщает издание BBC со ссылкой на компанию ДТЭК, в ближайшую зиму граждане Украины могут оставаться до 20 часов в сутки без света и отопления.

Отмечается, что на ремонт некоторых тепловых и гидроэлектростанций уйдут годы, а другие электростанции могут никогда не возобновить работу.

Также сообщается, что света долго не было потому, что люди включали все свои электроприборы одновременно, когда появлялось электричество, что приводило к пожарам.

Как известно, сейчас на территории Украины совершаются стабилизационные отключения, в отдельных случаях они длятся до 7 часов подряд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что почти половина украинцев считает, что выиграть в войне не сможет ни Украина, ни Россия. Таковы результаты опроса, которые провела социологическая исследовательская компания "Рейтинг" по заказу "Фонда Карнеги за международный мир". Около 44% респондентов полагают, что ни Украина, ни Россия не выиграют в войне. 41% опрошенных ответили, что выиграет Украина, а 5% – что выиграет РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что шансы призрачны, что Китай все же согласится принять участие в швейцарском саммите мира. "По состоянию на данный момент нет подтверждения от Китая о том, что они будут участвовать в саммите мира. Надежды на то, что китайцы будут участвовать в саммите, призрачны", — отметил Сергей Никифоров. Как известно, ранее Китай заявляет о готовности принять участие и принять участие в организации саммита, на который согласятся прибыть представители и Украины, и России.



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Источник: https://www.dtek-kem.com.ua/ua
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